معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، از همه طرف‌ها خواست تا توافق آتش‌بس غزه را به طور کامل اجرا کنند و تاکید کرد که «فلسطینی‌ها، اسرائیلی‌ها و مردم سراسر منطقه می‌خواهند این صلح برقرار شود».

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تام فلچر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه گفت: «اوایل این هفته، ما توانستیم پس از ماه‌ها ناامیدی و انسداد، افزایش کمک‌های بشردوستانه خود را آغاز کنیم. غذا، دارو، سوخت، آب، گاز پخت و پز و چادر به دست نیازمندان رسید.»

با این حال، فلچر خاطرنشان کرد که روز سه‌شنبه، این سازمان با «موانع بیشتر در اجرای عملیات» مواجه شد.

او گفت: «ما اکنون در معرض آزمایش هستیم. باید اطمینان حاصل کنیم که این موانع پیشرفتی را که رئیس جمهوری آمریکا، دبیرکل سازمان ملل متحد و بسیاری از رهبران بر آن اصرار داشته‌اند، مختل نمی‌کند.»

همزمان، برد کوپر فرمانده نیروی دریایی آمریکا گفت که این یک «فرصت تاریخی برای صلح» است، زیرا آتش‌بس از هفته گذشته به اجرا درآمد.

کوپر مدعی شد: «حماس باید با عقب‌نشینی کامل، پایبندی دقیق به طرح صلح ۲۰ ماده‌ای رئیس جمهوری آمریکا و خلع سلاح فوری، از این فرصت استفاده کند.»

وی افزود: «ما نگرانی‌های خود را به میانجی‌هایی که موافقت کردند با ما برای اجرای صلح و محافظت از غیرنظامیان بی‌گناه غزه همکاری کنند، منتقل کرده‌ایم. ما همچنان به آینده صلح در منطقه بسیار خوش‌بین هستیم.»

او خواستار توقف «خشونت و تیراندازی به غیرنظامیان بی‌گناه فلسطینی در غزه» در مناطق تحت کنترل حماس و پشت خط زرد که نیرو‌های اسرائیلی در آن مستقر هستند، شد.