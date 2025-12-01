مسجد جامع‌ اردستان‌ یكی‌ از بهترین‌ نمونه‌ های‌ معماری مسجد ایرانی برجای مانده‌ از دورۀ سلجوقی‌ است. معمار بنا استاد محمود اصفهانی بود. این مسجد که قبلاً در دوره ساسانی آتشکده یا معبد بود، از کهن‌ترین مساجد ایران و نخستین مسجد دوطبقه تاریخ اسلام و دومین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام است .قدیمی ترین کتیبه تاریخ دار بنا در داخل گنبدخانه‌ی آن و مورخ به سال 553 هجری قمری است و تاریخ کتیبه دیگری در ایوان جنوبی مسجد مربوط به سال 555 است. این مسجد جامع‌ در مرکز محله محال اردستان واقع شده است.

عکاس : آزاده عزیزیان