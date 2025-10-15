آغاز المپیاد استعدادهای برتر تنیس روی میز دختران کشور در قزوین
المپیاد استعدادهای برتر تنیس روی میز دختران کشور با حضور دختران تنیسور ۲۸ استان در قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، قزوین امروز میزبان دختران تنیسور ۲۸ استان بود که دور هم جمع شدند تا در مسابقات استعدادهای برتر توانایی های خود را به نمایش بگذارند.
مراسم افتتاحیه با رژه تیمهای استانی آغاز شد.
در این مسابقات ۲۰۰ تنیسور به مدت سه روز با هم رقابت میکنند.
این مسابقات تا ۲۶ مهر در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین پیگیری میشود.