سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در پی تعطیلی دولت دونالد ترامپ به دلیل اختلاف در کنگره بر سر لایحه بودجه اعلام کرد که تعطیلی دولت فدرال روزانه ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور ضربه میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکات بسنت وزیر خزانهداری دولت دونالد ترامپ در انجمن سرمایهگذاری در آمریکا در شبکه سی ان بی سی گفت: «تنها امری که ما را در کند کرده است، تعطیلی دولت است و باید هوشیار باشیم.»
بسنت همچنین افزود: دولت ترامپ برای مقابله با دستکاری بازار توسط چین، کف قیمتها را در طیف وسیعی از صنایع تعیین خواهد کرد. چین در دو دهه گذشته با استفاده از تسلط جهانی خود در پالایش و فرآوری برای کاهش قیمتها، رقبای خارجی در صنعت عناصر معدنی کمیاب را از بازار بیرون رانده است.
وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرد: زمانی که با اقتصادی غیربازاری مانند چین روبهرو هستید، باید سیاست صنعتی را اعمال کنید. «بنابراین ما قصد داریم کف قیمتها و پیشخریدها را تعیین کنیم تا مطمئن شویم که این اتفاق دیگر رخ نمیدهد و این کار را در طیف وسیعی از صنایع انجام خواهیم داد.»
عناصر معدنی کمیاب برای تولید آهنرباهایی استفاده میشوند که تجهیزات حیاتی در سیستمهای تسلیحاتی آمریکا مانند جنگندههای اف ۳۵ و موشکهای کروز تاماهاوک هستند. آهنرباهای عناصر معدنی کمیاب همچنین برای کاربردهای تجاری غیرنظامی مانند وسایل نقلیه الکتریکی ضروری هستند.
دولت ترامپ در تلاش است تا یک زنجیره تامین داخلی عناصر معدنی کمیاب ایجاد کند.
چین هفته گذشته محدودیتهای جدید گستردهای را برای صادرات عناصر معدنی کمیاب پیش از دیدار مورد انتظار میان شی جین پینگ رئیسجمهور چین و دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در کره جنوبی اعلام کرد.
رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ تهدید کرده است که چین را با تعرفههای ۱۰۰ درصدی اضافی مواجه خواهد کرد.
وزیر خزانه داری آمریکا گفت که آمریکا میتواند در پی محدودیتهای پکن در مورد عناصر معدنی کمیاب، سهام شرکتهای دیگر را خریداری کند.
دولت ایالات متحده نیمه شب چهارشنبه (اول اکتبر ۲۰۲۵ / نهم مهر ۱۴۰۴) به وقت محلی پس از آن که رهبران کنگره نتوانستند بر سر لایحه بودجه موقت به توافق برسند و قانونگذاران برای شکستن این بنبست به هر وسیلهای متوسل شدند، تعطیل شده است.
آخرین تعطیلی دولت در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ رخ داد؛ از دسامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹، زمانی که او خواستار بودجه ساخت دیوار مرزی آمریکا و مکزیک بود. آن تعطیلی پس از ۳۵ روز و فشار شدید ناشی از تاخیر در پروازها و پرداخت نکردن حقوق کارکنان، پایان یافت و به طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا تبدیل شد.
با ادامه بن بست در مذاکرات و در حالی که نشانهای دال بر رفع آن دیده نمیشود تعطیلی دولت باعث اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم شده است. بر اساس اسناد قضایی منتشر شده، ۴ هزار کارمند فدرال در یک روز به عنوان بخشی از تلاش گسترده دولت برای تغییر ساختار اخراج شدهاند.