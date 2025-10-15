پخش زنده
در مراسمی از دانش آموزان برتر طرح آموزشی ایران دیجیتال در خوزستان تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: در راستای اجرای بند ت ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه آموزش و تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور مشخص شده است.
مهدی شه نظری پور افزود: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات با هدف اجرای این موضوع با راه اندازی برنامه کاربردی ایران دیجیتال اقدام به آموزش رایگان تئوری و عملی در موضوع سواد و فضای مجازی به دانش آموزان دوره متوسطهد میپردازد.
وی با اشاره به اینکه در استان خوزستان ۳۸ هزار دانش آموز در این طرح شرکت کردهاند، بیان کرد: پس از برگزاری این دوره آموزشی سه دانش آموز خوزستانی به نامهای زهرا نجفی بیرگانی در پایه هشتم از ناحیه ۲ اهواز، الهه جلالی نژاد در پایه هفتم از ناحیه یک اهواز و محمد مهدی باندری در پایه هفتم از هفتکل حائر رتبههای برتر شدند و جوایز دریافت کردند.