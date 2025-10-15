پخش زنده
در همایش منطقهای مددکاری اجتماعی کارشناسان بنیاد شهید و امور ایثارگران ۵ استان کشور در سنندج راهکارهای خدمات رسانی مطلوب مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این گردهمایی یک روزه مدیران و کارشناسان مددکاری ۵ استان کشور به تبادل تجربهها و بررسی راهکارهای تازه برای ارتقاء خدمات حمایتی و اجتماعی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران پرداختند.
بهروز بزرگی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور هم در این گردهمایی از دستاوردها و تبادل تجربیات میان استانها خبر داد.