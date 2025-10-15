مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: ۱۲۰ محیط‌بان در ۱۹ پاسگاه استان فعالیت می‌کنند و با وجود استاندارد جهانی یک محیط‌بان به ازای هر هزار هکتار، لرستان دست‌کم با کمبود ۳۴۰ نیرو مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ سفید کوه خرم آباد با مساحت ۶۹ هزار و ۳۸۹ هکتار زیستگاه با ارزش جانوری در غرب ایران است و در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۶۹ در فهرست مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار گرفت.

این منطقه دارای ۲۷۲ گونه گیاهی و ۱۳۸ گونه جانوری است که بلوط ایرانی، بلوط دارمازو، پسته وحشی، گیلاس وحشی از جمله گیاهان شاخص این منطقه هستند.

همچنین پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، بز پازن، گربه وحشی، رودک، تیهو از جمله جانواران نادری هستند ک در این منطقه وجود دارند.

این کوه با ارزش و استثنایی نسبت به همه کوه‌های ایران شرایط بهتر و مساعد تری برای زیستگاه جانداران وحشی دارد چراکه آب و هوای معتدلی دارد که در همه فصول سال برای زندگی مساعد است.

همچنین پوشش جنگلی و گیاهی و بوته هاو درختچه‌های انبوه و فراوان آن خوراک دوره سخت برفی و یخی زمسنانهارا برای جانوران وحشی تأمین می‌کند.

شرایط زمین ساختاری سپید کوه به گونه‌ای است که غار‌های متعددی در آن وجود دارد و شاید هنوز تعداد زیادی غار‌های کشف نشده در دل صخره‌های سپید کوه موجود باشد که نیازمند مطالعات غارشناسی هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: استان لرستان با ۱۹ پایگاه محیط بانی فعال و ۱۲۰ محیط بان، شبانه روز از این گنجینه‌های طبیعی پاسداری می‌کنند.

کامران فرمانپور افزود: هر محیط بان در لرستان به طور میانگین مسئول نگهداری از چهار هزار هکتار از اراضی طبیعی است.

به گفته وی در منطقه حفاظت شده سفید کوه شش پاسگاه محیط بانی وجود دارد.