عملکرد اداره کل استاندارد کردستان در ماموریت‌های محوله امسال، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد بهبود داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل استاندارد کردستان در نشست خبری تدوین، ترویج و آموزش استانداردها را جزو فعالیت‌های اصلی این سازمان دانست.

سحری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت و ترویج گفت: رویکرد سازمان افزایش بازرسی‌ها، آزمون‌ها و نمونه‌برداری‌ها، برای ارتقا کیفیت کالاها و خدمات و رضایت شهروندان است

وی ارزیابی انطباق کالاهای وارادتی و صادراتی را از دستورکارهای مهم این اداره کل بیان و نقش مردم و رسانه‌ها در ارتقای کیفیت کالا و خدمات را مهم بیان کرد