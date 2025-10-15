بازیهای آسیایی جوانان؛ ترکیب تیمهای والیبال ایران مشخص شد
ترکیب تیمهای والیبال زیر ۱۸ سال دختر، پسر و ساحلی ایران به عنوان تنها ورزش کشورمان که با سه تیم در بازیهای آسیایی جوانان بحرین شرکت میکند، مشخص شد.
کاروان ورزش ایران با نام سفیران امید و شعار امید ایران در ۲۴ رشته این مسابقات شرکت میکند و تیمهای والیبال زیر ۱۸ سال دختر، پسر و ساحلی ایران به عنوان تنها ورزش کشورمان با سه تیم و ۳۷ بازیکن و اعضای کادر فنی، فردا (پنجشنبه ۲۴ مهر)راهی بحرین میشوند.
تیم والیبال نوجوانان پسر ایران یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در این مسابقات است که شاگردان عادل غلامی با تیمهای چین و قطر در گروه دوم مقدماتی همگروه هستند.
شنتیا بهنژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گلهدار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعیراد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم والیبال نوجوانان ایران در این رقابتها هستند.
مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان، این تیم را همراهی میکنند.
تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران نیز یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در مسابقات زنان این بازیها است که با تیمهای بحرین و قطر در گروه نخست مقدماتی همگروه است.
آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم زیر ۱۸ سال دختر در بحرین هستند.
لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم زیر ۱۸ سال دختر هستند.
همچنین تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران یکی از دیگر تیمهای شرکت کننده کشورمان در این بازیها است که رقابتهای والیبال ساحلی از ۲۸ مهر تا ۴ آبان پیگیری خواهد شد.
ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملیپوشان والیبال ساحلی ایران در این رقابتها هستند که صابر هوشمند به عنوان سرمربی و حامد نژداغی به عنوان سرپرست آنها را همراهی میکنند.
آخرین تمرین تیمهای والیبال زیر ۱۸ سال دختر و پسر و ساحلی ایران امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) با حضور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، امیرحسین منظمی دبیرکل و اصحاب رسانه در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانیخرم برگزار شد.
سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در آخرین تمرین اعضای کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی جوانان در بحرین به اهمیت بالای این مسابقات در سطح ورزش ملی ایران اشاره کرد و از بازیکنان خواست تا توانایی کاروان ایران را در سطح آسیایی به نمایش بگذارند و فارغ از نتیجه و برد و باخت، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در آینده حسرتی باقی نماند.
وی گفت: کاروان ایران با ترکیبی از جوانان باتجربه و استعدادهای تازه نفس راهی بحرین میشود و این فرصت ارزشمندی است تا با تلاش و انگیزه زیاد، عملکرد درخشانی را به عنوان تیم ایران ارائه دهند.