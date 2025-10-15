پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از یکطرفه شدن هر هفته جاده چالوس گلایه کرده است.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما،جاده چالوس مسیر رسیدن بسیاری از گردشگران و مسافران به شمال کشور است. به همین دلیل در اغلب روزهای سال به ویژه در ایام تعطیل ترافیک جادهای شدیدی رخ میدهد و به دلیل سهولت تردد مسافران این جاده اغلب یکطرفه میشود.
پیام شهروند خبرنگار ما:
هر هفته از چهارشنبه، مسیر تهران به شمال یکطرفه میشود؛ در حالیکه مردم شمال برای کار، درمان یا تحصیل نمیتوانند به تهران بروند. چرا باید شهروندان شمال کشور تاوان هجوم مسافران را بدهند؟ اگر جاده برای همه است، نباید مردم بومی از حق تردد محروم شوند.از مسئولان میخواهیم طرح یکطرفه را متوقف کرده و برای مدیریت ترافیک، راهحلهای عادلانه و اصولیتری اجرا کنند. ما شهروند درجهدو نیستیم — جادههای ملی، حق همه مردم ایران است.