پخش زنده
امروز: -
مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه، از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بدینوسیله به اطلاع میرساند، علاقمندان شرکت در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ میتوانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir و دریافت دفترچه آزمون با اصلاحات جدید، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام در آزمون مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ میباشد.
بر این اساس، فرایند انجام جذب از طریق برگزاری آزمون کتبی، مراحل گزینش و مصاحبه تخصصی انجام خواهد شد.