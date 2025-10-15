به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، علاقمندان شرکت در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ می‌توانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir و دریافت دفترچه آزمون با اصلاحات جدید، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام در آزمون مذکور از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ می‌باشد.

بر این اساس، فرایند انجام جذب از طریق برگزاری آزمون کتبی، مراحل گزینش و مصاحبه تخصصی انجام خواهد شد.