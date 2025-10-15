شهردار محلات با اشاره به برگزاری هشتمین فرش سرگل محلات از ۵ تا ۹ آبان‌ماه سال جاری در بوستان سلامت محلات، گفت: فرش سرگل به عنوان دومین فرش گل جهان و بزرگ‌ترین فرش سرگل قاره آسیا در مساحت حدود ۱۲۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عزیز تقی‌زاده در نشست خبری برگزاری هشتمین فرش گل محلات که در شهرداری محلات برگزار شد، با تاکید بر ضرورت معرفی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی فرش گل، اظهار کرد: فرش سرگل محلات یک رویداد ویژه بوده و یک کالای فرهنگی و هویتی برای شهر محسوب می‌شود.

وی تفاوت فرش گل سال جاری را در طرح آن دانست و ادامه داد: سال جاری از طرح قشقایی به عنوان نمادی از فرهنگ عشایری با نقوش هندسی خشتی روی فرش استفاده شده و در حین برگزاری این رویداد ملی، تلاش شده تا در محیط پیرامونی فرش نیز اتفاقات جدیدی همچون استفاده از نمادهای گل رخ بدهد.

شهردار محلات افزود: استفاده از ورزشکاران و نوجوانان شهر پیش از آغاز جشن‌های شبانه، اجرای تئاتر خیابانی در محیط اطراف فرش به منظور حمایت از استعدادهای دیگر جوانان، شهر و برپایی رادیو فرش از دیگر برنامه‌های این رویداد است.

تقی‌زاده تصریح کرد: سال جاری نیز مانند سال گذشته حدود ۱۱۴ غرفه به عرضه محصولات فرهنگی، صنایع دستی و تولیدات محلی مناطق مختلف کشور اختصاص پیدا کرده است. مراسم افتتاحیه فرش گل نیز به صورت مستقیم از شبکه استان پخش خواهد شد.

وی گفت: تاکنون تبلیعات فرش گل محلات تیزر "ایران جان" قطعی شده و در قالب کلیپ ایران جان، معرفی خواهد شد. در سال جاری تلاش شده تا اعتبار فرش گل افزایش پیدا کند. برخی برنامه‌های جانبی از جمله رالی‌های خانوادگی و مسابقات آفرودی نیز پیش‌بینی شده است.

شهردار محلات با اشاره به کارکردهای فرهنگی اجتماعی فرش گل، اظهار کرد: در حوزه مدیریت شهری تلاش می‌شود پتانسیل‌های شهری شناسایی شده تا نقش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شکل مدون ارائه شود تا در قالب یک برند شهری بتوان از آن به عنوان یک نماد استفاده کرد.

تقی‌زاده با اشاره نقش ویژه صنعت گل در محلات، ادامه داد: بیشترین تعداد جمعیت فعال و صنعت‌گر محلات، در حوزه گل فعال هستند و حدود ۷ هزار نفر به شکل مستقیم در این عرصه شاغل هستند هستند. گل علاوه بر یک صنعت و کالا، به عنوان یک کالای فرهنگی موجب اجتماع افراد در کنار هم شده و در مراحل مختلف زندگی افراد نقش ایفا می‌کند.