به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع لبنانی اعلام کردند در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جاده کفرا – صدیقین در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید و دو نفر مجروح شدند.

به گزارش منابع آگاه در این حمله که با شلیک موشک به یک خودرو همراه بود، راننده ابتدا توانست از خودرو بیرون آمده و خود را نجات دهد، اما با شلیک دومین موشک، به شهادت رسید.

منابع امنیتی لبنان به الجزیره گفتند که در این حمله دو نفر مجروح شدند که حال یک نفر از آنها وخیم است.