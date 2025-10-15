پخش زنده
امروز: -
در دوازدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، بر توزیع سوخت باکیفیت، اسقاط ناوگان دیزلی فرسوده و اجرای صحیح معاینه فنی خودروها تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در نشست امروز کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، موضوع افزایش کیفیت سوخت و اولویتبندی توزیع آن در نیروگاهها، صنایع و ناوگان حملونقل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت مطلوب ذخیرهسازی سوخت در کشور گفت: «برای کاهش تعداد روزهای آلوده در فصل سرد سال، بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر مازوت کمسولفور در نیروگاههای کشور توزیع خواهد شد تا از مصرف سوختهای آلاینده جلوگیری شود.»
وی افزود: «۲۷ درصد ناوگان دیزلی کشور فرسوده است و حدود ۱۶ هزار دستگاه خودروی دیزلی عمر بالای ۵۰ سال دارند. در همین راستا، طرح اسقاط و جایگزینی این خودروها در دستور کار کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا قرار گرفته است.»
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست با اشاره به پیگیریهای انجامشده در دولت چهاردهم گفت: «با همکاری وزارت نفت و نیرو، کیفیت سوخت در نیروگاهها بهبود یافته و نحوه توزیع آن اولویت بندی شده و پاییز و زمستان امسال تعداد روزهای آلوده کمتر خواهد بود اما هنوز تا برطرف کردن کامل مشکل فاصله داریم.»
انصاری همچنین از اجرای طرحی آزمایشی برای کاهش آلایندهها خبر داد و اظهار کرد: «برای نخستینبار در نیروگاه شازند، سوخت ترکیبی گاز طبیعی و الپیجی بهصورت آزمایشی وارد مدار میشود که میتواند الگویی مؤثر برای سایر نیروگاهها باشد.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق معاینه فنی خودروها گفت: «این اقدام وابستگی بودجهای یا تحریمی ندارد و انتظار میرود دستگاههای مسئول با همکاری کامل، ماده ۶ قانون هوای پاک را بهطور کامل اجرا کنند. معاینه فنی تنها مکانیزم کنترل آلایندگی ناوگان در حال تردد است و باید پیش از آغاز فصل سرد و بروز وارونگی دما، اختلافنظرها در این زمینه حل شود.»
از دیگر موضوعات بررسیشده در این نشست، پیگیری روند اجرای طرح جایگزینی موتورهای برقی در تهران بود.