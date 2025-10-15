تجلیل از فعالان عرصه گردشگری استان قم
در همایش ملی گردشگری با عنوان«همبستگی تاسیسات گردشگری برای تحولی پایدار» از ۵۰ فعال گردشگری استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
استاندار قم در همایش ملی همبستگی تاسیسات گردشگری برای تحولی پایدار از بروزرسانی سند گردشگری قم خبر داد و گفت: به برکت حضور حضرت معصومه (س) سالانه میلیونها زائر داخلی و خارجی به قم سفر کنند و این نعمت بزرگی برای استان و کشور است، از این رو باید زیرساختی مؤثر در گردشگری قم تقویت شود.
اکبر بهنام جو، گفت: فرودگاه بینالمللی قم، یکی از پایههای اصلی توسعه گردشگری استان است که عملیات اجرایی آن آغاز شده و بخشهای گوناگون آن با همکاری سرمایهگذاران در حال پیشرفت است.
وی افزود: در کنار فرودگاه، توسعه خطوط ریلی و حملونقل جادهای، ساخت چندین هتل پنجستاره و بازآفرینی بافت تاریخی اطراف آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) از دیگر برنامههای در دست اجراست و تسهیلات ویژهای برای سرمایهگذاران گردشگری در سفر رئیسجمهور به استان مصوب شده که در حال پیگیری است.
در ادامه مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این همایش با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری در قم گفت:قم محور گردشگری مذهبی است، اما حوزههای گردشگری طبیعی، تاریخی و سلامت تاکنون به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است..
مسلم شجاعی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گردشگری اظهار کرد: هدف ما این است که گردشگری زیارت تا ۲.۵ برابر افزایش یابد.
بهزاد احمدیفارسانی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هم گفت: افزایش زیرساخت گردشگری و تقویت جاذبههای این صنعت میتواند مدت زمان اقامت مسافر را از ساعتها به روزها رساند.
در پایان این همایش از علیاکبر رمضانی از هنرمندان صنایعدستی قم که در سومین دوره جشنواره بینالمللی صنایعدستی ازبکستان مقام دوم این جشنواره را کسب کرده بود، تجلیل و از انگشتر طریق اثر این هنرمند رونمایی شد.