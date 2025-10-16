پخش زنده
رئیس جمهور به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان وارد شد و مورد استقبال مسوولان استانی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در آیین استقبال از دکتر مسعود پزشکیان حضور دارند.
شرکت در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم ، در بیست و هفتمین همایش خیران مدرسه ساز کشور، چهارمین کنگره بینالمللی راه نجات، نهج البلاغه و حکمرانی علوی و بیست ودومین مسابقات ملی مهارت کشور از برنامه های سفر رئیس دولت چهاردهم به اصفهان است.
سفر رئیس جمهور به اصفهان در قالب سفرهای استانی نیست و تنها به منظور شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی است.