کاروان ورزشی گیلان، با نام قهرمانان دیارمیرزاکوچک جنگلی به هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کاروان ورزش گیلان با نام قهرمانان دیارمیرزاکوچک جنگلی باحضور ۳۵۰ ورزشکار در قالب ۷۱ تیم دختران و پسران برای شرکت در هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش به استان‌های مختلف کشور اعزام شدند.

استان گیلان نیز در ۳ رشته ورزشی اسکیت اینلاین فری استایل دختران از ۲۳ تا ۲۵ مهر، موی تای دختران ۲۵ تا ۲۸ مهر و کشتی ساحلی در آبان ماه میزبان ورزشکاران هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور است.