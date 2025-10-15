پخش زنده
امروز: -
کاروان ورزشی گیلان، با نام قهرمانان دیارمیرزاکوچک جنگلی به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کاروان ورزش گیلان با نام قهرمانان دیارمیرزاکوچک جنگلی باحضور ۳۵۰ ورزشکار در قالب ۷۱ تیم دختران و پسران برای شرکت در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش به استانهای مختلف کشور اعزام شدند.
استان گیلان نیز در ۳ رشته ورزشی اسکیت اینلاین فری استایل دختران از ۲۳ تا ۲۵ مهر، موی تای دختران ۲۵ تا ۲۸ مهر و کشتی ساحلی در آبان ماه میزبان ورزشکاران هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور است.