نزدیک به ۱۰۰ واحد گشت پلیس راه مازندران از ابتدای هفته سوم مهرماه، در محورهای برون‌شهری استان فعالیت خود را برای برخورد با خودروهای دارای چراغ‌های خیره‌کننده، زنون، یا دارای نقص در سیستم روشنایی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران گفت: در اجرای طرح سراسری کنترل سیستم روشنایی خودروها به دستور رئیس پلیس راه کشور، نزدیک به ۱۰۰ واحد گشت پلیس راه مازندران از ابتدای هفته سوم مهرماه، در محورهای برون‌شهری استان فعالیت خود را برای برخورد با خودروهای دارای چراغ‌های خیره‌کننده، زنون، یا دارای نقص در سیستم روشنایی آغاز کردند.

وی افزود: در همین راستا نزدیک به ۱۰۰ واحد گشت پلیس راه در محورهای برون‌شهری استان مازندران از ساعات ابتدایی شب تا نیمه‌های شب نسبت به کنترل و اعمال قانون خودروهای سبک و سنگین اقدام می‌کنند و در صورت مشاهده نقص یا استفاده از چراغ‌های غیرمجاز، ضمن اعمال قانون به استناد ماده ۲۰۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، از ادامه حرکت خودروها تا رفع نقص جلوگیری می‌شود.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به نتایج اجرای طرح تا روز چهارشنبه گفت: تاکنون بیش از دو هزار فقره اعمال قانون انجام شده و ۱۵۰ دستگاه خودرو به دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده یا نقص سیستم روشنایی، به توقفگاه منتقل شده‌اند.

سرهنگ عبادی تأکید کرد: استفاده از چراغ‌های غیر استاندارد و خیره‌کننده موجب اختلال دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال وقوع تصادفات می‌شود.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نسبت به رعایت استانداردهای فنی خودروها به‌ویژه در سیستم روشنایی اقدام کنند و با پرهیز از نصب چراغ‌های غیراستاندارد، از ایجاد خطر برای سایر کاربران ترافیکی جلوگیری نمایند