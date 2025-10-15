رویداد ایران جان، فارس ایران روایتگر خاطرات ساکنان و گردشگران کیش از سفر به شیراز و زیارت حرم حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آستان مقدس شاهچراغ، سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران و بزرگترین زیارتگاه مذهبی شهر شیراز در استان فارس است.

حضرت احمد بن موسی (ع) برادر امام رضا (ع) و فرزند ارشد امام موسی کاظم (ع) است.

بارگاه ملکوتی حضرت شاهچراغ برای مسلمانان به ویژه شیعیان، پس از حرم مقدس امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) هرساله میزبان زائران ایران و کشور‌های همجوار است.