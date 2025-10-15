امروز: -
وقتی فرزند شاه مخلوع، آزادی صهیونیست‌ها را به جشن نشست!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۳- ۲۲:۲۵
بنویسید رضا پهلوی بخوانید حسرت السلطنه

روایت خیانت ربع پهلوی به مردم ایران

برچسب ها: رضا پهلوی ، رژیم صهیونیستی ، وطن فروش
