پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور از صدور مجوز برای ایجاد ۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی در شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،انصاری در نشست با صاحبان صنایع مراغه با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی ۷۰ شهرک صنعتی با ۴ هزار و ۴۰۰ واحد فعال است گفت: آذربایجان شرقی در ایجاد شهرکهای صنعتی خصوصی پیشگام است.
وی از تعیین کارگروهی برای ساماندهی زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی مراغه خبر داد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور با بیان اینکه در شهرک صنعتی مراغه ۶۰ زمین راکد و نیمه فعال وجود دارد گفت: زمینهای راکد شهرک صنعتی مراغه برای واگذاری به سرمایه گذاران جدید تعیین تکلیف شود.
انصاری در ادامه از ایجاد شهرک صنعتی دوم در مراغه خبر داد.
سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در جمع صاحبان صنایع بیکاری را مشکل اساسی جمعیت ۳۰۰ هزار نفری مراغه اعلام کرد و گفت:نرخ بیکاری بیشتر از میانگین استان و کشور است.
موسوی افزود: حمایت از واحدهای صنعتی رونق تولید، سرمایه گذاری و اشتغال را به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد:کمبود زمین، نبود آب برای صنایع و قوانین دست و پاگیری اداری از مشکلات سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی در این شهرستان است.
امینیان فرماندار مراغه در این جلسه مشکل تامین برق واحدهای صنعتی، تخصیص نیافتن ارز برای واردات ماشین آلات صنعتی و مشکل دریافت ارز حاصل از صادرات را از مشکلات عمده واحدهای صنعتی شهرستان اعلام کرد.
وی همچنین توسعه زیرساختهای شهرک صنعتی مراغه از جمله آنتن دهی تلفن همراه، کمبود زمین برای واگذاری به واحدهای صنعتی، فعال شدن معادن و برنامه ریزی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را خواستار شد.
گفتنی است نایب رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی از واحدهای تولیدی و صنعتی مراغه بازدید کردند.
در این بازدید حاضران با ظرفیتها و توانمندیهای کارخانه شیشه سازی، کربنات سدیم، تولید گونیهای پلاستیکی فله بر و کارخانه تولید روغن موتور در شهرک صنعتی مراغه آشنا شدند.
در این بازدید صاحبان صنایع شهرستان تخصیص نیافتن وامهای کم بهره برای واحدهای صنعتی، تخصیص نیافتن ارز برای واردات ماشین آلات برای واحدهای صنعتی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از مشکلات واحدهای خود اعلام کردند.
شهرستان مراغه با دارا بودن یک منطقه و یک شهرک صنعتی و داشتن ۱۱۷ واحد صنعتی از قطبهای تولید و صنعت در آذربایجان شرقی است.