مدیر جهاد کشاورزی از بازدید مشترک فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کرمی افزود: رصد کالاهای قاچاق از اهداف این بازدید بود.
وی افزود: بازدید مشترک با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و بازرس تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان انجام شد.
وی با توجه به اهمیت سلامت محصولات کشاورزی و نقش مستقیم سموم در تولید افزود»: عرضه کالاهای قاچاق و فاقد مجوز نهتنها سلامت مصرفکنندگان را تهدید میکند، بلکه موجب آسیب به محیط زیست و کاهش بهرهوری تولید نیز میشود.