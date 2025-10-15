هم‌زمان با آغاز هفته پویش ملی سلامت دهان و دندان، مراسمی با هدف ترویج فرهنگ مراقبت از سلامت دهان و دندان در میان دانش آموزان در دبستان دخترانه امام خمینی بجنورد، با حضور مسئولان اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی و مدیرکل ستاد فرمان امام (رضوان الله) برگزار شد.

این پویش از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه برای ارائه خدمات پیشگیرانه، غربالگری دانش آموزان ۶ تا ۱۴ سال، آموزش مسواک زدن دانش آموزان پایه سوم و جشن رویش دندان شش، برنامه ریزی و هماهنگی شده است.

در ادامه برنامه و همزمان با پویش ملی سلامت دهان و دندان، افتتاحیه طرح وارنیش فلوراید و طرح مسواک زدن با نظارت نیز در مدارس استان آغاز شد.

در پایان این مراسم، آموزش‌های عملی مسواک‌زدن و استفاده از نخ دندان برای دانش‌آموزان اجرا و بسته‌های آموزشی و بهداشتی ( مسواک و خمیردندان و کتابچه) میان آن‌ها توزیع شد، همچنین بر آموزش رفتارهای بهداشتی و اصلاح عادات تغذیه‌ای در دوران کودکی تأکید شد.