به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در حاشیه بازدید از پروژه نفلین سینیت سراب با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:با همراهی وزارت صمت و نمایندگان مجلس روند حمایت از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی استان آذربایجان شرقی شتاب می‌گیرد.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین پروژه‌های استان طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت است که متاسفانه بیش از ۳۰ سال دچار رکود شده و نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است.

سرمست ادامه داد: بازدید امروز وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت در سراب در همین راستا انجام می‌شود تا با بررسی میدانی و نگاه کارشناسی وزیر محترم مسیر احیای این طرح راهبردی مشخص شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت اقتصادی این پروژه گفت: تولید آلومینا از نفلین سینیت یک محصول استراتژیک است که می‌تواند به عنوان مزیت نسبی استان مطرح شود. با پیگیری‌های نماینده شهرستان و حمایت وزارت صمت این پروژه پس از سه دهه بلاتکلیفی به سرانجام می‌رسد.

سرمست همچنین به موضوع منطقه ویژه اقتصادی سراب اشاره کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی سراب تصویب شده و تلاش داریم با همکاری وزارتخانه مربوطه آن را فعال کنیم تا زمینه توسعه صنعتی شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

وی به بازدید وزیر صمت از یکی از واحدهای صنعتی سراب‌ نیز اشاره کرد و گفت:این واحد از جمله صنایع مهم شهرستان است که طرح توسعه‌ای آن در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با حمایت وزارت صمت مسیر توسعه و اشتغالزایی آن تسهیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: فردا در جمع فعالان اقتصادی شهرستان، جمع‌بندی نهایی درباره وضعیت پروژه‌های سراب انجام خواهد شد و در سطح استان نیز با همراهی وزیر محترم و نمایندگان مجلس، روند بررسی و حمایت از طرح‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت.