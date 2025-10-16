وزیر صنعت، معدن و تجارت:
شرایط کشور در حوزه تجارت رو به بهبود است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود مشکلاتی که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم با آن روبرو بودیم امروز شرایط کشور در حوزه انرژی، تولید و تجارت رو به بهبود است و شاخصهای اقتصادی در مسیر رشد قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سیدمحمد اتابک در نشست با فعالان اقتصادی، صنعتگران و نمایندگان بخش خصوصی شهرستان سراب اظهار کرد:از آغاز فعالیت دولت چهاردهم کشور با مجموعهای از حوادث، ناترازیها و چالشها روبرو بود اما با کار شبانهروزی رئیسجمهور، اعضای کابینه و همراهی مردم توانستیم این شرایط را مدیریت کنیم.
وی افزود: در ماههای ابتدایی دولت کشور با قطعیهای گسترده برق روبرو بود اما امروز در اکثر نقاط کشور این قطعیها به حداقل رسیده و یا بهطور کامل برطرف شده است که این موفقیت حاصل تلاش میدانی رئیسجمهور و همکاری وزارت نیرو در توسعه انرژیهای پاک است.
وزیر صمت با اشاره به روند رشد تولیدات صنعتی گفت:در سهماهه نخست سال، تولید صنعتی به دلیل محدودیت انرژی با کاهش روبرو بود اما از فصل دوم به بعد شاخص تولید مثبت شد و در مهرماه به رشد کامل رسید.
وی افزود: تراز تجاری غیرنفتی کشور نیز از منفی ۲۴ درصد در بهار به مثبت در ابتدای مهر ماه رسید.
اتابک تاکید کرد: با وجود فشارها و مشکلات ناشی از بحرانها از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه کشور از ناترازیها عبور کرده و برای تامین گاز صنایع در زمستان نیز برنامهریزی دقیقی انجام شده است.
وی افزود: بر اساس تصمیم دولت جلسه مدیریت انرژی به ریاست رئیسجمهور برگزار و مقرر شده سهمیه انرژی هر استان توسط استانداران مدیریت شود.
وزیر صمت با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی گفت: ایران بهطور متوسط ۳۰ درصد بیش از استانداردهای جهانی انرژی مصرف میکند و اگر تنها ۱۰ درصد صرفهجویی محقق شود، کشور بدون قطعی میتواند زمستان را پشت سر بگذارد.
وی به حمایتهای دولت از واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: سه بسته حمایتی شامل تعویق اقساط بانکی، مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی برای بنگاههای آسیبدیده از قطعی انرژی در نظر گرفته شده است که این بستهها تا ۱۶ آبانماه تمدید شده و پس از آن امکان بهرهمندی از آن وجود نخواهد داشت.
اتابک از برنامه دولت برای نوسازی ماشینآلات معدنی خبر داد و گفت: ۲۵ درصد از ماشینآلات معدنی کشور تاکنون بازسازی شده و برای ورود ماشینآلات جدید با عمر کمتر از پنج سال تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است.
وی درباره توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز اظهار کرد: بر اساس توافق وزارت صمت با بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بنگاههای خرد و کوچک بدون نیاز به انتقال اعتبار به تهران انجام میشود و رتبهبندی شعب بانکی در این زمینه حذف شده است.
وزیر صمت از ظرفیتهای استان آذربایجان شرقی در حوزه فرش و صنایع معدنی بهعنوان مزیتهای مهم یاد کرد و گفت: فرش میتواند ارزش افزوده و اشتغال قابلتوجهی برای استان ایجاد کند و وزارت صمت نیز با همکاری بانکها و سازمانهای توسعهای برای تامین مالی طرحهای تولیدی استان تلاش خواهد کرد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به سیاستهای مدیریت استان در زمینه توسعه متوازن و تعامل سازنده با همه ارکان نظام گفت: تمام ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی در مسیر رشد، عمران و آبادانی استان به ویژه شهرستانهای کمتر برخوردار بهکار گرفته میشود.
سرمست اظهار کرد: فعالسازی طرح تولید آلومینا بهعنوان پروژهای راکد و مهم در حوزه وزارت صمت در دستور کار قرار دارد. همچنین احیای منطقه ویژه اقتصادی سراب از اولویتهای اصلی استان است.
وی با اشاره به طرحهای کارآفرینانه در حوزه صنعت افزود: توسعه کارخانه سیما بافت با حمایت مدیریت استان دنبال میشود و در حوزه جذب سرمایهگذاری نیز تاکنون ۱۵ طرح بخش خصوصی در شهرستان سراب جذب شده است.
استاندار آذربایجان شرقی کشت گلخانهای، کشت و صنعت، دامپروری، تولید عسل، فرآوردههای لبنی و مربا را از ظرفیتهای مهم شهرستان سراب برشمرد و گفت: این حوزهها از مزیتهای رقابتی شهرستان هستند و دولت از فعالان این بخشها حمایت میکند. همچنین فرش مهربان و شربیان نیز بهعنوان برندهای محلی مورد توجه ویژه قرار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای استان در زمینه انرژی اشاره کرد و گفت: برای رفع ناترازی انرژی، توسعه نیروگاههای خورشیدی در سطح استان بهصورت متوازن دنبال میشود. هر چند اولویت سرمایهگذار برای ما مهم است اما تلاش میکنیم ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر در همه شهرستانها توزیع شود.
سرمست جذب خیرین در حوزه مدرسه سازی، بهداشت و درمان را نیز از اولویتهای مدیریتی استان دانست و افزود: در حوزه گردشگری نیز پروژههای متنوعی از جمله ساخت هتل، پل معلق، بوم گردی و سایر طرحهای زیر ساختی در شهرستان سراب در دست پیگیری است که حمایت دولت را بههمراه دارد.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به پروژههای زیربنایی شهرستان گفت: پروژه بزرگراه سراب–نیر–اردبیل از طرحهای مهم در دست اجراست که بهصورت جدی پیگیری میشود. هدف ما تکمیل میدانی و عملیاتی پروژههای ناتمام و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین برای توسعه شهرستان است.
وی اظهار داشت: امروز استان آذربایجان شرقی میزبان وزیر محترم صمت و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است که حضور آنها فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی طرحها و مشکلات فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیاستهای استان در تعامل با مجلس و بخش خصوصی افزود: در مدیریت استان بنا را بر تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی گذاشتهایم تا با استفاده از تمام ظرفیتها، توسعه متوازن و رونق اقتصادی در همه مناطق استان محقق شود.
سرمست از افزایش رفتوآمد مسئولان ملی به استان خبر داد و گفت: در هفتههای اخیر شاهد حضور مستمر معاونان وزرا و اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس در استان هستیم که این حضورها علاوه بر بازدید میدانی از طرحها، فرصتی برای طرح مستقیم مشکلات از سوی کارآفرینان و صنعتگران فراهم میکند.
وی ادامه داد: در همین راستا سهشنبههای اقتصادی را برای حضور میدانی در واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات آنها در محل کارخانهها برنامه ریزی کردهایم و جمعهها نیز با عنوان جمعههای کاری برای رسیدگی به مسائل کارآفرینان در نظر گرفتهایم.
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای نصیرپور از نمایندگان فعال و پیگیر استان هستند که از حضور وزرا و مقامات ملی نهایت استفاده را برای توسعه شهرستان سراب میبرند و مدیریت استان نیز از این رویکرد استقبال و حمایت میکند.