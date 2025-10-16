استاندار آذربایجان شرقی گفت:صنایع فولادی از جمله صنایع زیربنایی و ارزآور هستند و ما برای توسعه این صنعت در استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در نشستی با مدیران انجمن فولاد ایران با اشاره به حمایت دولت از توسعه صنایع فولادی گفت: صنایع فولادی از جمله صنایع زیربنایی و ارزآور هستند که نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند و ما برای توسعه این صنعت در استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آبی یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های توسعه‌ای استان است افزود: ما به مدیریت صنایع آب‌بر توجه ویژه داریم و در این خصوص بیشترین تمرکز ما بر مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است تا بتوانیم با اصلاح الگوی مصرف فضای بهتری برای توسعه پایدار صنایع فراهم کنیم.

گفتنی است این نشست در آستانه بیست و دومین نمایشگاه متافو در تبریز برگزار شد.

نمایشگاه متافو روز پنجشنبه ۲۴ مهر با حضور وزیر صمت افتتاح می‌شود.