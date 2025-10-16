اسامی فیلم‌های کوتاه راه‌یافته به بخش مسابقه بین‌الملل چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در چهار بخش «داستانی»، «مستند»، «تجربی» و «پویانمایی» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این ترکیب شامل ۴۱ فیلم داستانی، ۱۴ مستند، ۱۱ اثر تجربی و ۱۳ انیمیشن کوتاه از کشور‌های مختلف برای رقابت در بخش بین‌الملل می‌شود که به شرح زیر و بدون اولویت معرفی شدند:

فیلم‌های کوتاه داستانی (Fiction)

«همه گربه‌ها در تاریکی سیاه هستند» به کارگردانی استانیسلاو اسلوواک از جمهوری چک

«زیر سایه کوه‌ها» به کارگردانی دیوگو سالگادو از پرتغال

«آکواریوم» به کارگردانی خوزه ادواردو کاستییا پونس از مکزیک

«امیرا» به کارگردانی خاویر یانیز از اسپانیا

«زنبور عسل» به کارگردانی فون کورتیزو از اسپانیا

«آدینه خانوادگی» به کارگردانی جراردو دل راسو از مکزیک

«دانیل ون دن برگ مرده است» به کارگردانی علی بهارلو از بلژیک

«جراتشو داری ازم فیلم بگیر!» به کارگردانی کِید فدرستون از آمریکا

«سینما، عشق من» به کارگردانی ابراهیم هندال، وسام الجعفری از فلسطین

«من از آسمان آبی می‌ترسم» به کارگردانی سالار پشتونیار از کانادا

«بائوژدا» به کارگردانی کرن ابوکسیمو از چین

«پرنده مهاجر» به کارگردانی سوچاکلونگ چین

«روزی در ماه مه» به کارگردانی کامیلو اسکوبار هنائو از کلمبیا

«آفتاب سوزان» به کارگردانی نوتسا تسیکاریدزه از گرجستان

«خون» به کارگردانی خوآکین لئون از اسپانیا

«که زیر آن نهر‌ها جاری‌ست» به کارگردانی علی یحیی از عراق

«هوس بر کودک فرمانروایی می‌کند و هوا بر زمین» به کارگردانی کاتلا سولنس از ایسلند

«آیدا هم نه» به کارگردانی الیسا گیلمور از کانادا، فرانسه

«خدایان» به کارگردانی انس سارین از سوئیس

«سایه ما» به کارگردانی آگوستینا سانچز گاویر از آرژانتین/آلمان

«پسری با پوست سفید» به کارگردانی سیمون پانای از فرانسه

«نگهبان» به کارگردانی جیک واچتل از کامبوج، نروژ، آمریکا

«معیار» به کارگردانی مارتین سیگر از شیلی

«تماس» به کارگردانی مرت ارض از ترکیه

«در فضای باز» به کارگردانی ایگناسیو رودو از اسپانیا

«ترمیم» به کارگردانی آیسلینگ بیرن از ایرلند

«شوخی لعنتی!» به کارگردانی پاتریک پولاک از جمهوری چک

«فانتاس» به کارگردانی حلیمه الخطابی از کانادا

«چهره‌ها» به کارگردانی توماس فینک-ینسن از نیوزیلند

«سازش» به کارگردانی مونی ابو سمرا از اردن

«بدن» به کارگردانی خالد انور عمر احمد از یمن

«و شاید همین امشب بمباران کنند» به کارگردانی سمیر سوریانی از لبنان

«تلخی شیرین» به کارگردانی زاهر سمیر کوصیباطی از سوریه

«جنازه» به کارگردانی ائلمان نیکمندان از ایران

«کانکس» به کارگردانی دینا رضایی از ایران

«انار» به کارگردانی مهرداد جلالی از ایران

«تیتان» به کارگردانی هادی رضایتی چران از ایران

«خداحافظ آشغال» به کارگردانی بهمن ارک، بهرام ارک از ایران

«آواز نهنگ شکارچی» به کارگردانی آرمین یوسف‌زاد از ایران

«چاه» به کارگردانی علی اردوبادی از ایران

«سنگ‌های نجواگر» به کارگردانی علی محمد طرهومی از ایران

آثار پویانمایی (Animation)

«زمستان در مارچ» به کارگردانی ناتالیا میرزویان از ارمنستان، بلژیک، استونی، فرانسه

«دو کشتی» به کارگردانی مک‌کینلی بنسون از آمریکا

«مینوتور کاغذی» به کارگردانی ماریا نیکولوا از بلغارستان

«به کجا؟» به کارگردانی عمر حسام‌الدین از مصر

«روایت ماهیان رودخانه» به کارگردانی ویرا لامینپا از فنلاند

«زغال زمین» به کارگردانی باستین دوپریز از فرانسه

«سایه‌ها» به کارگردانی رند بیروتی از اردن

«پسر» به کارگردانی ژانا بکمامبتووا از روسیه، قزاقستان

«موز زرد» به کارگردانی الکساندر سوزا از پرتغال

«نجوای کوهستان» به کارگردانی آزمایشگاه روایت‌پردازی بصری از تاجیکستان

«فرزندان برزخ» به کارگردانی احمد خطاب از امارات متحده عربی

«خدانگهدار» به کارگردانی خوزه پرتس از اسپانیا، بریتانیا

«وزن مقدس» به کارگردانی فرنوش عابدی و نگاه فردیار از ایران

فیلم‌های کوتاه مستند (Documentary)

«نام من نفت است» به کارگردانی ایگور اسمولا از آذربایجان

«رامون، پسری که با ارواح حرف می‌زند» به کارگردانی شروین کرمانی از کانادا

«بزها!» به کارگردانی تونچی گاچینا از کرواسی

«چگونه خاک را مرهم کنیم؟» به کارگردانی ویل پوکار کاله از اکوادور

«چنین ناهمسان» به کارگردانی کریستوف کاتریب از لبنان

«شیء ۸۱۷» به کارگردانی اولگا لوکوونیکووا از مالدیو، بلژیک

«نغمه‌های عشق و نفرت» به کارگردانی سائوراو گیمیری از نپال

«آرمان (نا) عادلانه» به کارگردانی کلاریسا ربوکاس، دنیل مارتینز از پاناما

«یادداشت‌هایی از سیاره سه» به کارگردانی سیمون الیس از بریتانیا

«کشتزار تهی» به کارگردانی آنجلیکا سیگال از لهستان

«قلیایی» به کارگردانی پاول آبراهام، عبدالله الحر از قطر

«خاطرات آماندا» به کارگردانی لامار برایس بونهام از آفریقای جنوبی

«کاراسدو» به کارگردانی مانوئل لوکاس مارینو از اسپانیا

«روبارو» به کارگردانی امیرپذیرفته از ایران

فیلم‌های کوتاه تجربی (Experimental)

«راه نورانی» به کارگردانی میلان زولیچ از سوئیس

«اینجا مردم زندگی می‌کنند» به کارگردانی گابریل کوته از کانادا

«تجسم یک بُرش» به کارگردانی کلودیا مونکسگارد-پالمکویست از دانمارک

«سکوت» به کارگردانی نونوکا ماتسو، تومی کاتز از آلمان، ژاپن

«روز را به عقب بازگردان» به کارگردانی استراتوس سرافیمیدیس از یونان

«میلانو ۲۲» به کارگردانی استفانو برتلی از ایتالیا

«ایده‌های بد» به کارگردانی جان بوینوفسکی از لهستان

«اما واقعاً اتفاق افتاد» به کارگردانی کوین لوسرو لس از آمریکا

«و سپس سکوت بود» به کارگردانی دانته روستاو از ازبکستان

«فعلاً خداحافظ» به کارگردانی والنتین کاسو روزندی از آرژانتین

«گمشده در قلمرو رویاها» به کارگردانی حسن وحدانی از ایران

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال برگزار می‌شود.