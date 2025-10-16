پخش زنده
رئیس جمهور ونزوئلا گفت که با اعمال حاکمیت کامل خود و دفاع از حق زندگی، به پیروزی در صلح ادامه خواهند داد.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا شامگاه چهارشنبه بار دیگر بر مقابله با تهدیدهای خارجی از جمله آمریکا تاکید کرد.
مادورو در اینباره گفت: «ما به جلو حرکت میکنیم زیرا ونزوئلا امروز در حال تبدیل شدن به الگویی از عزت، مردمی صلحجو و سختکوش است».
شبکه «المیادین» به نقل از وی گزارش داد: «ما باید آمادگی دفاعی جامع خود را دو برابر کنیم. ما خواهان آمادگی بیشتر با اعتماد کامل به توانایی خود در دفاع از سرنوشت میهنمان هستیم».
رئیس جمهور ونزوئلا سپس اعلام کرد: «فردا، مناطق دفاعی جامع در مرز با کلمبیا، یعنی ایالتهای تاچیرا، آپوره و آمازوناس را اعلام خواهیم کرد».
مادورو در اینباره توضیح داد: «منطقه دفاعی جامع فعال، یک الگوی در حال تکامل است و بنابراین، آمادگی برای دفاع و مقاومت مردمی فعال و خلاق در حال رشد است».
وی همچنین افزود: «ونزوئلا متعلق به ونزوئلاییها، چه زن و چه مرد، است و ما با اعمال حاکمیت کامل خود و دفاع از حق زندگی، به پیروزی در صلح ادامه خواهیم داد».