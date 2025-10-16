به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی مان وان»، ساعت ۲۳:۳۰، از شبکه یک پخش می شود.

در این فیلم با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو خواهیم دید: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشار‌های مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و این آغاز موفقیت‌های اوست. وایه از ۱۳ تا ۲۷ سالگی در چهار دوره پارا المپیک برای تیم هنگ کنگ می‌دود ...

فیلم سینمایی «رویای یک دونده ۱» به کارگردانی «لئون پامپوچی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لوئیجی لو کاسسیو، لورا کیاتی، داژانا رونسیونه و الساندرو هابر؛ بر اساس داستان واقعی زندگی دوراندو پیتری ساخته شده است. دوراندو پیتری جوانی روستایی است که به اتفاق مادر، پدر و برادر بزرگ ترش اولپیانو روزگار می‌گذراند. دوراندو علاقة زیادی به دویدن دارد تا آنجا که با ورود دوندة نامی ایتالیا، پریکله روندیللا در آزمون دویِ باشگاه ورگو که متعلق به کارخانه داری ثروتمند و از خود راضی به نام باریجو است، شرکت می‌کند. شرکت در آزمون هیچ نتیجه‌ای جز تحقیر از سوی باریجو و روندیللا برای دوراندو ندارد. اولپیانو که عملاً مربی دوراندو نیز هست، این بی احترامی را تاب نیاورده و کار به درگیری فیزیکی می‌انجامد. نتیجة این درگیری اصابت گلوله به پای اولپیانو و لنگ شدن او، اجبار به تبعیدش از شهرک و همچنین کار کردن دوراندو در کارخانة باریجو است! اما دوراندو دست بردار نیست و در مسابقات مختلف با روندیللا رقابت می‌کند. همیشه رقابت این دو جذاب و شانه به شانه است تا آنجا که دوراندو تحت مربی گری پیرمردی به نام بولگارللی قرار می‌گیرد. البته پیرمرد، پدر نامزد دوراندو نیز هست؛ دختر جوانی به نام ترزا. کوشش مداوم دوراندو و راهنمایی‌های بولگارللی ثمر داده و این بار، دوراندو به عضویت تیم دوی استقامت ایتالیا درمی آید. این موفقیت آن قدر شگفتی ساز است که حتی پادشاه نیز از دوراندو حمایت همه جانبه می‌کند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «صلح با زندگی» به کارگردانی «اَکن پاندیر»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آربن آکیس، گورور چیچکوغلو و کادیر برتان خواهیم دید: باریش پسربچه‌ای است که در ورزش فوتبال استعداد زیادی دارد او در زمان بچگی اش در سانحه تصادف یکی از پاهایش را از دست می‌دهد. پس از آن حادثه ابتدا ضربه روحی شدیدی به او وارد می‌شود. سپس کم کم با کمک مادرش آیسل و معلم ورزش مدرسه شان یلماز ورزش را شروع می‌کند. یلماز با دیدن استعداد باریش در ورزش فوتبال، او را حمایت می‌کند و در سن جوانی باریش او را به مربی تیم فوتبال معلولان به نام فایک معرفی می‌کند. سپس با قبولی در آزمون عملی فایک، در تیم فوتبال معلولان پذیرفته می‌شود. هم تیمی هایش که اکثرا معلولان جنگی هستند با او رفتار خوبی ندارند. با این وجود باریش تلاش می‌کند تا بتواند استعدادش در فوتبال را به نمایش بگذارد که این باعث حضورش در تیم ملی معلولان ترکیه می‌شود. تیم آنها در بازی‌های جام جهانی به فینال می‌رسد و ...

فیلم سینمایی جدید «خرس در کوهستان» به کارگردانی «فرانک دوبوسک»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی فرانک دوبوسک، لوری کالامی، بنوآ پولورد، ژوزفین دو مو، کیم ایژلان، مهدی مسکار، امانوئل دوو و آنه لی نی آمده است: میشل همسر کتی به همراه پسرشان دومینیک در مزرعه‌ای در کوهستان زندگی می‌کنند. آنها وضع مالی خوبی ندارند. از طرفی یه تعداد پناهجو که حامل مواد مخدر هستند در کوهستان با خرس رو‌به‌رو می‌شوند، که در حین فرار یکی از آنها که رابط قاچاقچیان است در دره سقوط می‌کند و می‌میرد. زن و مردی که قاچاقچی هستند از اتومبیلشان پیاده شده و پیگیر ارتباط با رابط پناهجویان حامل مواد مخدر هستند. در همین حین میشل با اتومبیلش در مسیر خانه است در جاده با خرس رو‌به‌رو می‌شود و از مسیرش منحرف شده و به اتومبیل قاچاقچیان زده و به طور تصادفی زن و مرد قاچاقچی می‌میمیرند. میشل از ترس فرار می‌کند و موضوع را به کتی می‌گوید. آنها به محل حادثه رفته و جسد‌ها را جابجا می‌کنند سپس در اتومبیل ۲ میلیون یورو پیدا می‌کنند و با خود به خانه می‌برند. آنها جسد‌ها را آغشته به عسل می‌کنند و در کوهستان می‌گذارند تا توسط خرس خورده شوند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «نفوذی» به کارگردانی «آرانتسا اچواریا»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کارولینا یوسته، لوئیس توسار و اینیگو گاستسی آمده است: آرنتزا بررادره مارین، پلیس زن جوانی است که پس از فارغ‌التحصیلی از آکادمی پلیس، مأموریت می‌یابد تا با هویتی جعلی به‌عنوان فعال جنبش ابراز مخالفت با خدمت نظامی، به درون حلقه‌های حامی گروه جدایی‌طلب اتا در سن سباستین نفوذ کند. او برای حفظ پوشش خود، تمامی ارتباطات با خانواده و دوستانش را قطع می‌کند و زندگی جدیدی را در میان آن افرادی آغاز می‌کند. آنخل سالسدو، ناظر و فرمانده آرنتزا در عملیات نفوذ است. او به‌عنوان رابط بین آرنتزا و پلیس عمل می‌کند و راهنمایی‌ها و پشتیبانی‌های لازم را به او ارائه می‌دهد. پس از سال‌ها تلاش، آرنتزا موفق می‌شود اعتماد کپا اچباریا، یکی از اعضای اتا را جلب و به خانه تیمی آنها ورود کند. با این حال، خطر او زمانی دوچندان می‌شود که عضو دیگری از اتا، سرخیو پولو، که فردی خشن و ذاتا شکاک و بی‌اعتماد است، به آنها می‌پیوندد. سرخیو که به آرنتزا مشکوک است فاصله‌ای تا برملا کردن هویت او ندارد که ...

پویانمایی سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «لوران برو، یانیک مولن و بنویت سامویل»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: موریسیک پنگوئن است که فکر می‌کند او ببر است و نه یک پنگوئن. به خاطر همین او به دلیل آشنا بودن با فنون رزمی و کنگ فو به عنوان استاد این رشته همراه با دوستش به دنبال ایجاد نظم و انضباط در جنگل است. اما کوالا که یک حیوان شرور است به دنبال برهم زدن این نظم است و می‌خواهد کل جنگل را نابود کند. به همین خاطر کوالا در حال تشکیل یک ارتش از بابون‌های تحت امرش است که در برابر پنگوئن ببری به مبارزه بپردازد، اما ...

فیلم تلویزیونی «خاتم شیراز» به کارگردانی «ایمان افشاریان»، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان آمده است: حاج محمود که استاد خاتم کاری است قصد دارد برای حرمیین عسکریین عراق صندوق خاتم کاری بسازد. اما بیماری قلبی او را روانه بیمارستان می‌کند. بهروز پسرش به او قول می‌دهد کار صندوق را به پایان برساند. اما دایی او که دختری به نام پری دارد و قرار ازدواج او با بهروز گذاشته شده است دچار ورشکستگی مالی شده است، قصد دارد کار خاتم کاری را از دست بهروز و پدرش در بیاورد. اما بهروز ...

زهرا سعیدی، مهدی فقیه، سلمان فرخنده، سوده شرحی در فیلم تلویزیونی «خاتم شیراز» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی مان وان»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو خواهیم دید: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشار‌های مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و این آغاز موفقیت‌های اوست. وایه از ۱۳ تا ۲۷ سالگی در چهار دوره پارا المپیک برای تیم هنگ کنگ می‌دود ...

فیلم سینمایی «بیگانه - میثاق» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مایکل فاسبندر، کاترین واترستون و دنی مک‌براید آمده است: فضاپیمایی که خدمه آن موقتا به خواب عمیقی فرو رفته‌اند ماموریت دارد سیاره مناسبی برای زندگی ۲۰۰۰ مهاجری که در سفینه به خواب رفته‌اند، پیدا کند. در این میان تنها یک ربات به نام والتر بیدار است که کنترل فعالیت‌های سفینه را بر عهده دارد. اما با بروز یک مشکل، خدمه زودتر از زمان موعد از خواب بلند می‌شوند و تصمیم می‌گیرند تا به سیاره ناشناخته‌ای که در نزدیکی آنهاست سفری اکتشافی داشته باشند تا ببینند که شرایط در این محل چگونه است. اما آنها با ورود به این سیاره با موجود ناشناس و درنده خویی مواجه می‌شوند که ...

فیلم سینمایی «شاهدا» به کارگردانی «کبیر خان»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سلمان خان، کارینا کاپور و هرشالی مالهوترا خواهیم دید: یک دختر پاکستانی ناشنوا در هندوستان گم می‌شود و هیچ راه برگشتی پیش رویش نیست. یک مرد متعهد و بزرگوار به خود قول می‌دهد تا او را به سرزمین مادری نزد خانواده اش برگرداند و ...

فیلم سینمایی «عقرب» به کارگردانی «بهروز افخمی»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: منصور بعد از جنگ تحمیلی فرمانده سپاه مبارزه با مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان می‌شود. او در یک درگیری با سوداگران مرگ به شهادت می‌رسد. ذوالفقار استاد و رفیق قدیمی و هم رزم منصور مامورریت پیدا می‌کند که باند مخوف قاچاق مواد مخدر را که در سطح بین الملل فعالیت می‌کند منهدم کند و ...

جمشید هاشم پور، محمد صالح علا، زنده یاد آتیلا پسیانی، حسن رضایی، رفیع مددکار، شهرام زرگر، مینا فرامرزی و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «عقرب» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بازگشت سینگهام» به کارگردانی «روهیت شتی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آجی دوگن، آمول گوپته و کارینا کاپور خواهیم دید: به دلیل وجود اعمال نادرست و مخرب بعضی افراد، بازرس پلیس به عنوان یک کمیسر بر می‌گردد تا شهر را از بی عدالتی پاک کند، اما ...

شبکه نمایش همچنین فیلم سینمایی جدید «نقطه بازیابی» به کارگردانی «چک رابرت هلوز»، را ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌کند.

این فیلم با بازی آندریا موهیلووا، متی هادک، میلان اوندریک، واتسلاو نوزیل و کارل دوبری؛ درباره یک کارآگاه زن است که در اروپای مرکزی در سال ۲۰۴۱ در مورد زوجی که به قتل رسیده‌اند، تحقیق می‌کند. یک تیم بازسازی می‌توانند یکی از آنها را به زندگی بازگردانند. او دو سال پیش شوهرش را از دست داده است. آخرین پرونده او شامل چند قتل است. دانشمندی که فناوری بازیابی را توسعه داده است، همسرش و گروهی از تروریست‌ها به نام رودخانه زندگی. این پرونده به یک تحقیق علمی تخیلی بلندپروازانه تبدیل می‌شود و ...

فیلم سینمایی «کیمیا» به کارگردانی «احمدرضا درویش»، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیم خواهیم دید: در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا باردار است و رضا او را به بیمارستان می‌رساند و خود به اسارت قوای دشمن در می‌آید. همسر رضا حین عمل جراحی می‌میرد و دکترش فرزند رضا را نجات می‌دهد. پس از گذشت نه سال، وقتی رضا از اسارت آزاد می‌شود در جستجوی تنها بازمانده‌ی خود، فرزندش است که ...

زنده یاد خسرو شکیبایی، زنده یاد بیتا فرهی، رضا کیانیان، نادر رجب پور، پریسا شاهنده، مهناز برزگر، محمودرضا ثانی، علی اکبرزادگان، سیدعباس موسوی، مهدی صباغ، رحمان مقدم و زهرا اویسی در فیلم سینمایی «کیمیا» بازی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «نوک طلا» به کارگردانی «نایجل دبلیو. تیرنی و دونگ لانگ»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این پویانمایی درباره جوجه عقابی به نام نوک طلا است که خانوده اش در یک حادثه هوایی کشته شده‌اند و توسط یک مرغ به فرزند خواندگی گرفته شده است. او پس از بزرگ شدن، به دنبال هویت خود به شهر رفته و در آنجا متوجه می‌شود که برادرزاده شهردار است. شهردار به محض این که می‌فهمد در روستایی که نوک طلا در آن بزرگ شده سنگ سرخ که منبع انرژی شهرشان است، وجود دارد، تصمیم به نابودی آنجا می‌گیرد. نوک طلا بعد از فهمیدن موضوع ...

فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «آدریان ته»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی جک تان، فرید کمیل و فردی انگ؛ داستان الهام‌بخش چیا لیک هو، قهرمان بدمینتون پارالمپیک مالزی را روایت می‌کند. او از کودکی استعداد خارق‌العاده‌ای در بدمینتون داشت و با حمایت پدرش به قهرمانی ملی رسید. اما در اوج موفقیت در رده حرفه‌ای، به بیماری فلج شبکه بازویی مبتلا شد که او را از ادامه حرفه‌اش بازداشت. پس از دوره‌ای افسردگی، لیک هو با الهام از ورزشکاران پارالمپیکی تصمیم می‌گیرد به رقابت بازگردد. با از دست دادن پدرش و ورود به دنیای پارابدمینتون، تحت هدایت مربی جدیدش (رشید سید که از اسطوره‌های مالزی بوده است و همیشه آرزو داشت مثل او نامدار شود) تمرینات سختی را پشت سر می‌گذارد. او یاد می‌گیرد با دست چپ بازی کند، وزن خود را کاهش دهد و از نظر ذهنی آماده شود در پارالمپیک توکیو، پس از مسابقات نفس‌گیر ...

پویانمایی سینمایی «عصر یخبندان: دوره برخورد» به کارگردانی «مایک تارمیر»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان پویانمایی در رابطه با سید، مندی، دیگو و دیگر افراد با همکاری هم، مشکلات را پشت سر هم می‌گذارند تا در طبیعت وحشی قطب زنده بمانند. اسکرات، سنجاب بازیگوش که در نسخه قبل به عنوان خالق قاره‌ها معرفی شد، این بار طی حماسه سازی هایش منظومه شمسی را به وجود می‌آورد و هر از گاهی نیز در میان داستان اصلی، سر و کله اش پیدا می‌شود و به دنبال بلوطش می‌رود...