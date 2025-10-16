اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با همراهی مدیران عامل ایدرو و ایمیدرو از منطقه آزاد ارس بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی این منطقه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،گروهی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در چارچوب سفر‌های استانی خود و با هدف ارزیابی مستقیم از ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و همچنین چالش‌های پیش روی صنایع از منطقه آزاد ارس بازدید کردند. بررسی راهکار‌های عملی برای رفع موانع تولید و کسب و کار در منطقه از دیگر اهداف مهم این سفر عنوان شد.

بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده این هیئت پارلمانی در اولین مرحله از بازدید‌های میدانی خود از خطوط تولید و فناوری‌های به کار رفته در چندین واحد صنعتی در منطقه آزاد ارس از جمله ارس خودرو دیزل (آمیکو) و کارخانه پاراپلاستیک بازدید کردند.

در ادامه این برنامه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک نشست تخصصی و مشترک با هادی مقدم زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس حضور یافتند و مسائل و مشکلات کلیدی صنایع و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلفی از جمله تامین مالی، زیرساخت‌ها، مقررات زدایی و تسهیل تجارت مورد بررسی دقیق قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی منطقه آزاد ارس ارائه شد.