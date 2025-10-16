پخش زنده
امروز: -
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۶ هزار سرپرست خانوار در استان تحت پوشش این صندوق هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کیانوش کازرونی افزود: با احتساب اعضای خانواده، حدود ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر از خدمات بیمه روستایی بهرهمند و هزارو ۳۰۰ نفر مستمری بگیر صندوق هستند.
وی با بیان اینکه بیمه روستایی یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایت اجتماعی از اقشار مولد روستایی است، افزود: این بیمه، صندوق تخصصی کشاورزان، روستاییان و عشایر محسوب میشود و سه خدمت اصلی فوت و بازماندگان، ازکارافتادگی و بازنشستگی را به بیمهشدگان ارائه میدهد.
کازرونی اضافه کرد: بیمه روستایی اختیاری است و اعضا در صورتی که مشمول بیمه اجباری مانند تأمین اجتماعی شوند، میتوانند سوابق خود را به صندوقهای دیگر منتقل کنند تا بیمهشان بهصورت پیوسته برقرار بماند.
وی در تشریح سازوکار حمایتی این طرح گفت:در صندوق بیمه اجتماعی، دولت ۷۰ درصد حق بیمه را پرداخت میکند و تنها ۳۰ درصد بر عهده بیمهشده است هدف ما این است که هیچ فردی در مناطق روستایی و عشایری بدون پوشش بیمهای باقی نماند.
کازرونی با دعوت از مردم برای استفاده از این مزیت افزود:از دهیاران، فرمانداران، بخشداران و دستگاههای فعال در مناطق روستایی میخواهیم در اطلاعرسانی و ترغیب مردم برای عضویت در این صندوق همکاری کنند؛ چرا که بیمه اجتماعی پشتوانهای برای امنیت مالی و آرامش دوران سالمندی است.
وی درباره نحوه عضویت توضیح داد:روستاییان میتوانند از طریق سایت صندوق روستاییان به بخش استان بوشهر مراجعه و یکی از ۱۷ کارگزاری فعال در سطح استان را انتخاب کنند این کارگزاریها در دفاتر پیشخوان دولت، دهیاریها و شرکتهای تعاونی تولید روستایی در شهرها و روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت فعالیت دارند.
کازرونی ادامه داد: فرآیند عضویت بسیار ساده است و فقط با ارائه کارت ملی و استعلام هویتی از ثبت احوال، متقاضیان میتوانند در همان مرحله نخست تحت پوشش قرار گیرند خوشبختانه اکنون کلیه شهرستانهای استان ازجمله دشتستان، دشتی، جم و دیلم دارای دفاتر فعال هستند و خدمات بهصورت غیرحضوری نیز در حال گسترش است.
وی هدف اصلی این صندوق را تعمیم عدالت اجتماعی و پایداری شغلی در مناطق روستایی و عشایری عنوان کرد و گفت:با توسعه چتر حمایتی بیمه اجتماعی و حل مشکلات بیمهای اقشار مولد، میتوان از مهاجرتهای غیرضروری به شهر جلوگیری کرد و امنیت اقتصادی خانوادههای روستایی را افزایش داد.
در پایان کازرونی تأکید کرد: از همه ساکنان روستاها و مناطق عشایری میخواهیم با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا دهیاریها، با کمترین هزینه و تنها با پرداخت سهم ۳۰ درصدی خود، زیر پوشش بیمهای قرار گیرند تا آینده خود و خانوادهشان را تضمین کنند.