گشایش نمایشگاه آرد و نان در قائم شهر
نمایشگاه آرد و نان مازندران با حضور فعال صنایع و تولیدکنندگان در قائم شهر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
نمایشگاه تخصصی آرد و نان با حضور کارخانجات آرد، واحدهای صنعتی پخت نان و مجموعهای از فعالان حوزه تولید، تجهیزات و خدمات مرتبط در قائم شهر آغاز بهکار کرد.
در این نمایشگاه که با هدف معرفی توانمندیهای صنعت آرد و نان و ترویج فرهنگ مصرف نان سالم برگزار شده است، ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با برپایی غرفهای اختصاصی، تازهترین دستاوردها، برنامهها و خدمات خود را در زمینه نظارت بر کیفیت آرد و نان، تأمین گندم، و حمایت از نانواها و تولیدکنندگان این حوزه معرفی کرد.
نمایشگاه آرد و نان مازندران فرصتی برای آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با جدیدترین فناوریهای پخت نان، ماشینآلات نوین، شیوههای ارتقای کیفیت، کاهش ضایعات نان و گفتوگوی مستقیم میان تولیدکنندگان، کارشناسان، و مصرفکنندگان است
این نمایشگاه تا فردا جمعه ۲۵ مهرماه در قائمشهر دایر است