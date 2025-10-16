به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول زارعی گزارشی از پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه استان داشت و افزود: از مجموعه تسهیلات پیش بینی شده برای پرداخت یا تامین منابع مورد نیاز واحد‌های تولیدی به بنگاه‌های اقتصادی استان از سهم هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای پرداخت در سال جاری، افزون بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح واحد‌های اقتصادی متقاضیان پرداخت تسهیلات بررسی وبه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: تا کنون بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان آن که معادل ۳۷ درصد است پرداخت شده که رقم خوبی است، اما باید پرداختی‌ها تسریع و تسهیل شود، زیرا زمان پرداخت تسهیلات ۳ ماه دیگر به پایان می‌رسد که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده از حداکثر این منابع که افزون بر هزار میلیارد تومان است استفاده کنیم.

زارعی اضافه کرد: بخش دیگری از تسهیلات در قالب پرداخت تسهیلات مربوط به سفر رییس جمهور در بهمن ماه سال گذشته است که در اختیار دستگاه‌ها، فعالین اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی استان قرار می‌گیرد و درکنار آن منابع که سهم امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که هزار میلیارد تومان آن محل تبصره ۱۸ بوده است.