پخش زنده
امروز: -
فرودگاه بین المللی مشهد در ۹ شاخص رضایتمندی مسافران، پیشتاز فرودگاه های کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی گفت: تازه ترین داده های دریافتی از سامانه جامع سنجش و پایش خدمات فرودگاهی در نیمه نخست امسال نشان می دهد که شاخص رضایت مسافران از کیفت خدمات فرودگاهی مشهد افزایش چشمگیری داشته است.
محمود امانی بنی افزود: تجارب جهانی نشان می دهد سنجش و پایش کیفیت خدمات فرودگاهی در کنار آگاهی از سطح رضایتمندی مسافران، از مهمترین عوامل ارتقای جایگاه رقابتی فرودگاه ها و همچنین افزایش اعتماد عمومی است.
به گفته امانی بنی پایش مستمر شاخص های رضایتمندی مسافران ضمن کمک به شناسایی سریع نقاط ضعف و قوت، سبب برنامه ریزی دقیق و افزایش بهره وری عملیاتی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد می شود.
مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی گفت: دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد شرکت فرودگاه ها با بهره گیری از ۳۴ مولفه و شاخص های مهم کلیدی که منطبق با آخرین استانداردهای اتحادیه بین المللی فرودگاه ها است، در دو حوزه کلان «کیفیت خدمات فرودگاهی» و «امکانات سالن های فرودگاهی»، فرودگاه های تحت مالکیت شرکت را در ۲۵ زمینه مختلف، ارزیابی و رتبه بندی کرده که فرودگاه مشهد در ۹ شاخص پیشتاز است.
امانی بنی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس پایش انجام شده در زمینه امکانات رفاهی سالن های ترمینال، آراستگی و راحتی در فرودگاه، رستوران و فست فود، وضعیت پارکینگ فرودگاه، دسترسی و استقرار عابربانک، محل بازی کودکان، وضعیت ارائه ایـنترنت، سرویس بسته بندی بار و بخش اتاق سیگار؛ فرودگاه بین المللی مشهد پیشتاز بوده است.