به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل کیومرث سفیدی در بازدید از ایستگاه سنجش کیفی هوا واقع در موزه تاریخ طبیعی، یادآور شد: ایستگاه فعلی به دلیل قرارگیری در حاشیه، قادر به اندازه‌گیری دقیق کیفیت هوای مناطق پرتراکم شهر نیست و این موضوع بر اهمیت اطلاع رسانی از وضعیت هوا برای شهروندان بسیار مهم است.

وی افزود: شهرداری اردبیل به عنوان مسئول مستقیم کنترل آلودگی، هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین اعتبار و تجهیز ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز شهر اقدام تا تصمیم‌گیری‌های مؤثر در مقابله با آلودگی هوا امکان‌پذیر شود.