مدیر کل محیط زیست استان اردبیل بر لزوم راهاندازی ایستگاه جدید سنجش کیفی هوا در مرکز شهر اردبیل تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل کیومرث سفیدی در بازدید از ایستگاه سنجش کیفی هوا واقع در موزه تاریخ طبیعی، یادآور شد: ایستگاه فعلی به دلیل قرارگیری در حاشیه، قادر به اندازهگیری دقیق کیفیت هوای مناطق پرتراکم شهر نیست و این موضوع بر اهمیت اطلاع رسانی از وضعیت هوا برای شهروندان بسیار مهم است.
وی افزود: شهرداری اردبیل به عنوان مسئول مستقیم کنترل آلودگی، هرچه سریعتر نسبت به تأمین اعتبار و تجهیز ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز شهر اقدام تا تصمیمگیریهای مؤثر در مقابله با آلودگی هوا امکانپذیر شود.