وزرای خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در نوزدهمین اجلاس وزاری خارجه این جنبش در کامپالا پایتخت اوگاندا، با ابراز نگرانی عمیق از تحولات اخیر در منطقه دریای کارائیب، حمایت کامل خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد که در روز‌های ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ و ۲۴ مهر ۱۴۰۴) در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار شد، شرکت‌کنندگان با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه دریای کارائیب، حمایت کامل خود را از جمهوری بولیواری ونزوئلا در برابر تهدیدات خارجی اعلام کردند و خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها، احترام به قوانین بین‌المللی و جلوگیری از هرگونه درگیری نظامی شدند.

وزرای خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد با یادآوری بیانیه دفتر هماهنگی این جنبش در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ شهریور ۱۴۰۴)، نسبت به افزایش حضور نظامی خارجی، اقدامات خصمانه و لحن تهدیدآمیز برخی بازیگران بین‌المللی ابراز تاسف کردند و آن را عامل تشدید بحران دانستند.

آنان همچنین با اشاره به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر ۱۴۰۴) که در آن بر ضرورت پایبندی به منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و راه‌حل‌های دیپلماتیک و مبتنی بر گفت‌و‌گو برای حل اختلافات تاکید شده بود، هشدار دادند که هرگونه تشدید جدید، از جمله حمله نظامی مستقیم به ونزوئلا، می‌تواند ثبات کل منطقه آمریکای لاتین و دریای کارائیب را به خطر اندازد و جایگاه آن را به‌عنوان منطقه‌ای صلح‌آمیز تضعیف کند.

وزرای خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد بر اصول بنیادین این جنبش از جمله احترام به حاکمیت کشورها، برابری، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها تاکید و از حق مشروع ونزوئلا برای دفاع از خود در چارچوب حقوق بین‌الملل و حق ملت آن برای صلح و زندگی، حمایت کردند.

در حاشیه این نشست، ایوان خیل، وزیر خارجه ونزوئلا با همتایان خود از ایران، کوبا و الجزایر دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در دیدار با عباس عراقچی، دو وزیر با بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه دو منطقه غرب آسیا و کارائیب، بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری بین کشور‌های در حال توسعه و عضو جنبش عدم تعهد جهت مواجهه موثر با چالش‌های ناشی از یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی در سطح بین‌المللی تاکید کردند.

طرفین همچنین با محکوم‌کردن اقدامات خلاف قانون از سوی آمریکا به‌ویژه تجاوز نظامی ژوئن ۲۰۲۵ علیه ایران و تهدید‌ها و حملات مکرر علیه منافع ونزوئلا، نسبت به تبعات خطرناک این قانون‌شکنی برای صلح و امنیت جهانی هشدار داده و بر حق ملت‌ها برای دفاع از خود در برابر زورگویی و فشار‌های غیرقانونی تاکید کردند.

در دیدار با «برونو رودریگز» وزیر خارجه کوبا نیز «خیل» با قدردانی از موضع ثابت هاوانا در محکومیت گسترش نظامی آمریکا در کارائیب، بار دیگر مخالفت ونزوئلا با تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه علیه ملت‌های منطقه را اعلام کرد.

همچنین در دیدار وزیر خارجه ونزوئلا با «احمد عطاف» وزیر خارجه الجزایر، دو طرف بر همکاری راهبردی و تعهد مشترک به ساخت جهانی چندقطبی و عادلانه‌تر تاکید کردند.

جنبش عدم تعهد یکی از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های کشور‌های جهان در عرصه بین‌المللی است که متشکل از ۱۲۰ دولت عضو، ۱۸ کشور ناظر و ۱۰ سازمان بین‌المللی است. این جنبش امروز کشور‌های متنوعی از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، کارائیب و اقیانوسیه را در بر می‌گیرد.

هدف این جنبش، دفاع از اصول منشور ملل متحد، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی، مخالفت با سلطه‌گری و استعمار، و حمایت از چندجانبه‌گرایی و عدالت در نظام بین‌الملل است.