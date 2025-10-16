می‌شود یک راننده خودرو سنگین باشی، اما قلبت برای زمین بتپد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رد رنج های این دو دهه در تارهای سپید شده موهای سر و صورتش، برجا مانده است.

آقای عبدالله یوسفی یک راننده کامیون است که در کنار کارش موفق به کاشت درخت گز شاهی در ۸۵ هکتار از اراضی شوره زار شهرستان زرین دشت استان فارس شده است.

او می‌گوید: خواسته الگویی برای مقابله با تهدیدات زیست محیطی ارائه بدهد، الگویی که تهدیدات را به فرصتی اقتصادی و اجتماعی بدل کند.

آقای یوسفی که بیش از نیمی از عمرش را در جاده‌ها سپری کرده در کنار کار سخت رانندگی خودرو سنگین توانسته با کاشت درختان بسیار در منطقه خشک زرین دشت، فاتح شوره زار لقب گیرد.

دشت وسیع نمک زاری که حتی یک گیاه در آن وجود نداشت حالا درختان گز شاهی اش سر به فلک کشیده‌اند.

درختانی که با مهر و توجه آقای یوسفی تا ۱۵ متر قد و بالا رفته‌اند.

کاری غیر ممکن که ممکن شده آن هم بدون آبیاری، کود و سم؛ تنها به برکت بارش بیش و کم باران و سخاوت گاه و بی گاه آسمان.

اینجا که زمانی کانون ریزگرد‌هایی بوده که بر سر شهر زرین دشت می‌ریخته حالا با این حجم از درختان سر به فلک کشیده کاملا کنترل شده است و کانون ریزگرد‌های آن از بین رفته است.

به گفته آقای یوسفی سیلاب این منطقه هم با این سد سبز و استوار مهار شده است و دیگر خطر سیلاب این منطقه را تهدید نمی‌کند.

شوره زار برهوت و کانون ریزگردها ، حالا کانون حیات پرندگان و جانوران شده است .

آقای یوسفی از کاربرد‌های صنعتی حاصل از چوب‌های درختان گز می‌گوید که با این کار هم کارخانه‌های چوب منطقه رونق گرفته و هم ذخیره گاه و جنگل‌های کهن کشور از قطع درختان در امان مانده است.

آقای یوسفی معتقد است: با کاشت گز شاهی در شورزار، شوری خاک این اراضی نیز تا حدودی از بین رفته است.

وی با اشاره به این که درخت گز شاهی مقاوم به شوری و خشکی است می‌گوید: این درختان تنها با آب باران آبیاری می‌شوند و ضمن حفظ و جلوگیری از فرسایش خاک از ایجاد ریزگرد‌ها هم جلوگیری می‌کنند .

این راننده خوش فکر می‌گوید: کاشت درختان مقاوم به شوری و کم آبی نسخه شفا بخش برای احیای بیابان‌ها و شوره زار‌های کشور است و می‌تواند همه بیابان‌های شوره زار را احیا و تبدیل به جنگل کرد.