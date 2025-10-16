پخش زنده
امروز: -
وزیر بهداشت کشورمان در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقهای سازمان جهانی بهداشت در قاهره سخنرانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ محمدرضا ظفرقندی با اشاره به تحریمهای ناعادلانه و چالشهای ناشی از مکانیسم ماشه و تجاوز نظامی اخیر، تأکید کرد که تحریمهای یکجانبه علیه ایران، «جنگی خاموش علیه سلامت عمومی» است.
همچنین در حاشیه اجلاس با وزرای بهداشت عربستان و مصر دیدار و درباره همکاریهای دوجانبه در حوزه سلامت گفتوگو کرد.
این نشست از ۱۵ تا ۱۷ اکتبر در قاهره برگزار میشود.