در فینال مسابقات فوتبال جام شهدای وطن بوانات، تیم فجر مقام اول را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فینال مسابقات فوتبال جام شهدای وطن شهرستان بوانات با حضور هشت تیم از استان یزد، بوانات و صفاشهر از استان فارس در زمین چمن شهید باهنر بوانات برگزار شد.

در این رقابت، تیم‌های شهیدان حاجی‌پور، شبان و فجر به مصاف هم رفتند که در پایان، تیم فجر از بوانات با نتیجه سه بر ۲ به پیروزی دست یافت و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

شهرستان بوانات در شمال فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.