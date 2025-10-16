همزمان با فرا رسیدن سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان، مراسم بزرگداشت این رویداد تاریخی و یادواره شهیدان باقدرت و یزدان‌شناس، ۲۴ مهر در دو مراسم مجزا در مسجد جامع و گلزار شهدای بین المللی کرمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، همزمان با فرا رسیدن سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان، مراسم بزرگداشت این رویداد تاریخی و یادواره شهیدان باقدرت و یزدان‌شناس، پنجشنبه ۲۴ مهر در دو مکان شاخص شهر کرمان برگزار خواهد شد.

این آیین ها با هدف پاسداشت خون شهدای قیام تاریخی مردم کرمان در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ تدارک دیده شده است.

برنامه نخست از ساعت ۱۸ در مسجد جامع کرمان آغاز می‌شود که حجت الاسلام والمسلمین شیخ بهایی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری، سخنرانی و حاج مهدی سلحشور نیز به مداحی خواهد کرد.

مراسم دوم نیز همزمان با روضه هفتگی هیأت الشهداء، از ساعت ۲۰ پس از ادای دعای کمیل در گلزار شهدای بین‌المللی کرمان برگزار می‌شود.

در این برنامه حجت الاسلام عبدالرضا نظری استاد سطح عالی حوزه ایراد سخن و حاج سعید خلیفه مداحی می کند.