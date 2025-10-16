پخش زنده
تقویت زیرساختها و تجهیزات حفاظتی همراه با آموزش و حمایت از نیروهای یگان حفاظت در دستور کار جدی سازمان محیط زیست است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست در بازدید از محیطبانی لفور، گفت: حضور فعال و مستمر محیطبانان در پایش و حفاظت از ذخایر جنگلی و گونههای حیاتوحش، ستون اصلی موفقیت در مدیریت مناطق حفاظتشده است.
حمید ظهرابی افزود: تقویت زیرساختها و تجهیزات حفاظتی، همراه با آموزش و حمایت از نیروهای یگان حفاظت، لازمه صیانت مؤثر از جنگلهای هیرکانی و حفظ تعادل اکوسیستم است.
او همچنین در دیدار با تعدادی از فعالان محیطزیست ضمن قدردانی از مشارکت در حفاظت از گونه گوزن قرمز افزود: همکاری فعالین محیط زیست و مشارکت داوطلبانه آنها در فصل گاوبانگی، نمونهای برجسته از مدیریت مشارکتی و همزیستی انسان با طبیعت است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست، گفت: تلاش فعالان محیطزیست نه تنها انگیزه نیروهای حفاظتی را افزایش میدهد بلکه الگویی از مسئولیتپذیری اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی ایجاد میکند.
ظهرابی با بیان اینکه توسعه پایدار و حفاظت مشارکتی، کلید موفقیت مدیریت مناطق چهارگانه استان مازندران است افزود: پیگیری ارتقای سطح منطقه پشتوانه ارفعکوه به منطقه حفاظتشده بهصورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و این فرآیند با همکاری مراکز علمی، کارشناسان محیط زیست و جوامع محلی دنبال خواهد شد.