به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان گفت: این مرکز را خیر کاشانی با ۷۰ میلیارد ریال هزینه با زیر بنای ۳۳۰ متر مربع در دو طبقه ساخته است.

رضا پارسا با تاکید بر اهداف اصلی این مرکز، بهره برداری همه جانبه از امکانات موجود، ارتقاء توانایی‌های جسمی و فکری نابینایان، کم بینایان، شناسایی استعداد‌ها و توانمندی‌های نابینایان برای اشتغال ضروری دانست.

وی گفت: ۳۰ کودک نابینا و کم بینا در این مرکز در حال آموزش هستند.