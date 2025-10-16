پخش زنده
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در شرق هرمزگان گفت: از طرحهای دانش بنیان و فناور که کسب و کار و شغل پایدار ایجاد کنند تا سقف ١٠ میلیارد تومان با اعطای تسهیلات حمایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ زهرا محمودی در نشست هم اندیشی با پارک علم و فناوری شهرستان میناب افزود: تاکنون به دو طرح دانش بنیان و فناور که در پارک علم و فناوری فعالیت میکنند یک میلیارد تومان تسهیلات ارائه شد.
وی گفت: این طرحها در حوزه بهداشت و سلامت و تبلیغات مشاغل و کسب کار است.
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در شرق هرمزگان گفت: با راه اندازی این دو طرح برای ١٣ تن شغل ایجاد شده است.
محمودی افزود: متقاضیان به راه اندازی کسب و کار میتوانند پس از تایید طرح از سوی پارک علم و فناوری و معرفی به بنیاد برکت در سامانه نو آیند نام نویسی و یا با تلفن ٨٩٠٠ تماس بگیرند و از تسهیلات بهرهمند شوند.