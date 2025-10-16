پخش زنده
همزمان با هفته خوشنویسی، نمایشگاه آثار هنرمندان خوشنویس شهرستان مهریز در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این آیین، جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقهمندان به هنر خوشنویسی حضور داشتند و از آثار متنوع و چشمنواز هنرمندان مهریزی بازدید کردند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز در حاشیه این مراسم گفت: به همت انجمن خوشنویسان شعبه مهریز و به مناسبت هفته خوشنویسی و همچنین بهمنظور بزرگداشت یاد و خاطره هنرمند فقید زندهیاد غلامحسین زارعزاده، این نمایشگاه با ارائه ۸۵ اثر هنری از ۳۰ هنرمند خوشنویس مهریزی برپا شده است.
سیدکاظم کمالیان افزود: این نمایشگاه تا ۳۰ مهرماه همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای علاقهمندان به هنر خوشنویسی است.