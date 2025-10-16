به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در همایش توسعه عدلت آموزشی در دیدار با مدیران کل آموزش و پرورش کشور با حضور رییس جمهور در سالن بین المللی اجلاس سران اصفهان، توجه جدی دولت چهاردهم در حوزه عدلت آموزشی را ستودنی دانست و گفت: بسترسازی و مشارکت فراگیری مردم در توسعه فضا‌های آموزشی و تسهیل گیری دولت در این خصوص از اهداف مهم در دست اجرا در آموزش و پرورش استان است.

جمالی نژاد با بیان اینکه علاوه بر مدرسه سازی مدرسه یاری نیز اهمیت دارد، ادامه داد: سال گذشته در دهه مبارک فجر بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان طرح آموزشی در استان افتتاح شد و در هفته دولت امسال نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر از طرح‌ها به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: وقتی مردم در هر اندازه و با هر میزان توان در مسیر توسعه آموزشی همراه می‌شوند، عدالت واقعی محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه اول را در تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش کشور داشته است، افزود: اقدامات اجراشده در چارچوب سیاست‌های دولت و وزارت آموزش‌وپرورش بوده و در استان اصفهان، نظام مسائل فضای آموزشی شناسایی و اولویت‌بندی شده و ارتباطات بین‌بخشی با تعریف دقیق تقسیم کار میان ارکان مختلف تنظیم شده و جلسات نهضت عدالت آموزشی به طور منظم برگزار می‌شود.

جمالی نژاد همچنین به طرح «شهر‌های آموزشی» اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح، همکاری‌های گسترده‌ای با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شده تا به کمک آن بتوانیم محیط‌های آموزشی مناسبی برای دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم کنیم.

وی گفت: استان اصفهان همچنین در زمینه ساخت و تجهیز مدارس جدید و بهسازی مدارس قدیمی نیز گام‌های موثری برداشته است یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، ساماندهی تمامی مدارس استان به‌منظور نگهداری و بهبود شرایط آموزشی بوده که در دستور کار قرار دارد.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه امروز بیش از هزار گروه و عضو فعال مردمی را در اجرای طرح‌های آموزشی تشکیل داده‌ایم، گفت: هم اکنون در استان اصفهان با همت مردم هیچ مدرسه سنگی و یا کلنگی نداریم و به همت خیران هم اکنون به سمت ارتقا سرانه فضا‌های آموزشی، کاهش تراکم جمعیت دانش آموز در کلاس ها، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در نقاط محروم استان گام برداشته‌ایم.

استاندار همچنین ادامه داد: هوشمند سازی انرژی در مدارس با نصب پنل‌های خورشیدی از دیگر مزایای مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش و پرورش استان بوده است.