استان اصفهان با مشارکت مردم گامهای موثری در جهت تحقق عدالت آموزشی برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در همایش توسعه عدلت آموزشی در دیدار با مدیران کل آموزش و پرورش کشور با حضور رییس جمهور در سالن بین المللی اجلاس سران اصفهان، توجه جدی دولت چهاردهم در حوزه عدلت آموزشی را ستودنی دانست و گفت: بسترسازی و مشارکت فراگیری مردم در توسعه فضاهای آموزشی و تسهیل گیری دولت در این خصوص از اهداف مهم در دست اجرا در آموزش و پرورش استان است.
جمالی نژاد با بیان اینکه علاوه بر مدرسه سازی مدرسه یاری نیز اهمیت دارد، ادامه داد: سال گذشته در دهه مبارک فجر بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان طرح آموزشی در استان افتتاح شد و در هفته دولت امسال نیز ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر از طرحها به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: وقتی مردم در هر اندازه و با هر میزان توان در مسیر توسعه آموزشی همراه میشوند، عدالت واقعی محقق میشود.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه اول را در تشکیل شوراهای آموزش و پرورش کشور داشته است، افزود: اقدامات اجراشده در چارچوب سیاستهای دولت و وزارت آموزشوپرورش بوده و در استان اصفهان، نظام مسائل فضای آموزشی شناسایی و اولویتبندی شده و ارتباطات بینبخشی با تعریف دقیق تقسیم کار میان ارکان مختلف تنظیم شده و جلسات نهضت عدالت آموزشی به طور منظم برگزار میشود.
جمالی نژاد همچنین به طرح «شهرهای آموزشی» اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح، همکاریهای گستردهای با دانشگاهها و مراکز آموزشی شده تا به کمک آن بتوانیم محیطهای آموزشی مناسبی برای دانشآموزان و دانشجویان فراهم کنیم.
وی گفت: استان اصفهان همچنین در زمینه ساخت و تجهیز مدارس جدید و بهسازی مدارس قدیمی نیز گامهای موثری برداشته است یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، ساماندهی تمامی مدارس استان بهمنظور نگهداری و بهبود شرایط آموزشی بوده که در دستور کار قرار دارد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه امروز بیش از هزار گروه و عضو فعال مردمی را در اجرای طرحهای آموزشی تشکیل دادهایم، گفت: هم اکنون در استان اصفهان با همت مردم هیچ مدرسه سنگی و یا کلنگی نداریم و به همت خیران هم اکنون به سمت ارتقا سرانه فضاهای آموزشی، کاهش تراکم جمعیت دانش آموز در کلاس ها، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در نقاط محروم استان گام برداشتهایم.
استاندار همچنین ادامه داد: هوشمند سازی انرژی در مدارس با نصب پنلهای خورشیدی از دیگر مزایای مشارکتهای مردمی در حوزه آموزش و پرورش استان بوده است.