یک مامور مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بر اثر برخورد عمدی خودروی شوتی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزبان مدافع امنیت استواردوم "سجاد صیامی" در تاریخ دوازدهم مهرماه ۱۴۰۴ در حین انجام وظیفه مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مواد مخدر، کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه بر اثر برخورد عمدی خودروی شوتی زخمی شد.

سردار شجاعی افزود: این مرزبان به علت شدت جراحات وارده به مراکز درمانی شهرستان چابهار منتقل و پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی دعوت حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید مدافع امنیت استواردوم سجاد صیامی؛ متولد مشهد، متاهل و دارای یک فرزند پسر است.