به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در هفته دوم مسابقات لیگ برتر جاده کشور تیم دوچرخه سواری یارای قزوین به مصاف رقبا می‌رود.

میثم رضایی، مرتضی رضوانی، آروین جواهری، علیرضا موسوی، یاسین فتح‌الله‌پور و محمد قاسمی در ترکیب یارا رکاب می‌زنند.

هفته دوم لیگ برتر دوچرخه سواری به میزبانی منطقه آزاد ارس در حال برگزاری است.

صف آرایی فوتبالیست‌های امید شمس آذر مقابل نماینده مازندران

نماینده استان در هفته سوم لیگ برتر امید‌های کشور میهمان نساجی خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار خواهد شد.

تیم امید‌های شمس آذر با یک امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

شناخت رقبای دختران استان در مسابقات والیبال استعداد‌های برتر کشور

تیم استان در گروه هفتم این رقابت‌ها با کیش، زنجان، مرکزی و کردستان هم‌گروه شد.

این رقابت‌ها به میزبانی کردستان برگزاد می‌شود.

تیم دارت قزوین نایب قهرمان مسابقات وزارت نیرو شد

مسابقات دارت انفرادی و تیمی صنعت آب و برق کشور به میزبانی استان آذربایجان غربی شهر ارومیه برگزار شد.

در این مسابقات تیم صنعت آب وبرق استان قزوین با کسب ۹۸ امتیاز بعد از استان فارس نایب قهرمانی مسابقات را کسب کرد.

حمید باقری از شرکت توزیع برق، محمد غفوری و بهزاد بنیاسی از انتقال برق قزوین روح الله نیکزاد از آب منطقه‌ای قزوین اعضای این تیم بوند.

علی طاهرخانی و حامد درگی هدایت و سرپرستی تیم را بر عهده داشتند.