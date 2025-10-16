به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در همایش نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم و در جمع مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور در سالن اجلاس اصفهان با قدردانی از حضور رئیس جمهور در این همایش و تلاش‌های مضاعف او در توسعه عدالت در فضای آموزشی گفت: ارزش این تفکر و نگاه و این باور را می‌دانیم؛ بخش عظیمی از امید و آرامشی که در فضای عمومی جامعه شاهد هستیم، مدیون نگاه ارزشمند و تلاش‌های صادقانه و خالصانه و مردم‌دارانه و دغدغه‌مندانه رئیس جمهور است که در این برهه حساس خدا نصیب جمهوری اسلامی شده است را سپاس می‌گوییم.

علیرضا کاظمی، این دوره از نظام آموزشی کشور را نقطه عطف تاریخی در تحولات عمیق فرهنگی دانست و تاکید کرد: نتیجه آن را آیندگان خواهند دید و کشور به این نوع تغییر نگرش و باور افتخار خواهد کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امیدوارم با تلاش مضاعف دست اندرکاران تعلیم و تربیت مراتب قدردانی از این نعمت ارزشمند ابراز کنیم.

وی گفت: فضای آموزشی یک بخش از شش حوزه‌ای است که در توسعه عدالت دنبال می‌شود و بعد اول فضای آموزشی است که برای رفع مشکل در شش محور سامانه رصد و پایش طراحی شده و رویکرد مردمی سازی و فناورانه دنبال می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تاکنون خیران مدرسه ساز ۱۸ و شش دهم همت در حوزه مدرسه سازی کمک کرده‌اند که این میزان کمک در نظام آموزشی واین نگرش در بدنه جامعه تزریق شده است.

علیرضا کاظمی همچنین گفت: هدف اصلی ما در برگزاری این اجتماع با مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور همچنین مدیران نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و خیران حضور در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان اصفهان بود که یک اجتماع بی نظیر را شکل داد.

وی افزود: در تاریخ آموزش و پرورش این اجتماع تکرار نشده است و هدف این سه ضلع در مردمی سازی نظام تعلیم و تربیت با محوریت توسعه عدالت در ارتقای کیفیت است که در این اجتماع پیمان بسته می‌شود منشور این مسیر را برای ادامه راه در آغاز سال دوم دولت ترسیم کنیم که این اتفاق بزرگ در آغاز سال تحصیلی در استان اصفهان اتفاق افتاد و نوع نگاه خلاقانه ملااحمدی رئیس خیران مدرسه ساز کشور بود که اثرات مطلوب آن رهاورد این اجتماع بزرگ خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برنامه توسعه آموزشی در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ رقم زده شد به طوریکه هر هفته اتاق وضعیت را تشکیل دادیم و در ۲۱ محور ۸۱ برنامه تنظیم کردیم تا بتوانیم سال تحصیلی را آرام و بی دغدغه آغاز کنیم با کمک همه به ویژه نمایندگان مجلس مهر متفاوتی در راه اندازی سال تحصیلی جدید و هم در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های رئیس جمهور رقم خورد.

علیرضا کاظمی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه امنیتی و فرهنگی ناشی از غفلت وکم توجهی به نظام ۴۶ ساله به نظام تعلیم وتربیت است؛ امروز خوشحالیم که موضوع آموزش و پرورش بر صدر مسائل کشور نشسته است.

وی گفت: رئیس جمهور در اولین روز پایان تهاجم رژیم صهیونیستی جلسه آموزش وپرورش را برگزار شد که این نشان از توجه ویژه مسعود پزشکیان در عرصه تعلیم وتربیت است و نقطه آغاز تحول در نظام آموزشی کشور است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: با صبر و حوصله تمام مسائل معلمان و دانشگاه فرهنگیان با تلاش وکمک همراهی برطرف خواهد شد و ارتقا کیفیت که یک فرآیند است رقم خواهد خورد.

علیرضا کاظمی با بیان اینکه در توسعه مهارت آموزی اتفاقات بزرگی رقم خورده است، گفت: ما و جامعه معلمان قدردان نگاه ویژه رئیس جمهور به عدالت در فضای آموزشی هستیم و با وی پیمان می‌بندیم با تمام تلاش این موضوع را به یک گفتمان تبدیل کنیم و ماموریت اصلی نظام جمهوری اسلامی از هیچ کوششی در نظام تعلیم وتربیت دریغ نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: در کنار آغاز سال تحصیلی برای نظام تعلیم وتربیت یک نقشه راه دقیقی مبتنی بر سیاست‌های دولت ذیل توسعه عدالت و کیفیت در شش محور ترسیم کردیم و برنامه ریزی شده که دیشب در برنامه صف اول گزارش داده شد.

علیرضا کاظمی ضلع دوم توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم را استانداردسازی تجهیزات برشمرد و گفت: برای تحقق آن در گام اول دو مدرسه با دستور رئیس جمهور تجهیز و آماده بهره برداری شده است و به عنوان الگو تسری پیدا می‌کند و استانداردسازی زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری ورزشی مدارس در برنامه‌ها شنبه افتتاحیه المپیاد دنبال می‌شود.

وی، ضلع سوم را توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس در قالب الگوی تراز بیان کرد و افزود: بخش مهمی از توانمندسازی معلمان در نیمه اول سال تحقق یافته و در تاریخ آموزش ۳۶۰ هزار معلم ابتدایی در قالب اجتماعات یادگیری در هزاران گروه و راهبر و معلمان در این اجتماعات از هم آموزی با هم آموزی تجربه کرده‌اند.

رئیس جمهور گفت: ضلع ششم تقویت هویت ملی و تقویت پرورشی وفرهنگی دانش آموزان است که تحول در حوزه فرهنگی آغاز شده و نقطه آغاز پویش سرافزار در آغاز سال تحصیلی بود.