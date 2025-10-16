به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امید کهربایی مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان گفت : مجموع بدهی این زندانیان ۵۷۸ میلیون تومان بود که ۱۳۱ میلیون تومان آن را خیران و ۴۴۷ میلیون تومان را ستاد دیه استان سمنان پرداخت کردند.

وی افزود: این افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان بودند و با همکاری خیران و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.