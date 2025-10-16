به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسن پلارک در گفت‌وگویی با اشاره به انعقاد توافق آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: این توافق، به نفع رژیم صهیونیستی نیست و در واقع، مؤید پیروزی مقاومت و حاصل ایستادگی مردم غزه و فداکاری شهداست.

وی با اشاره به شرایط سخت رژیم صهیونیستی افزود: این رژیم به انتهای خط رسیده و نکته بارز در این زمینه، خروج جمعیِ سران کشورها از سالن مجمع عمومی سازمان ملل در هنگام سخنرانی نتانیاهوی ملعون بود؛ این تیر آخر به رژیم صهیونیستی بود و صهیونیست‌ها فهمیدند که در دنیا کاملاً منزوی شده‌اند و به ناچار تن به توافق با حماس دادند.

مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه به بدعهدی‌های متعدد رژیم صهیونیستی اشاره و تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که رژیم اشغالگر قدس اجازه اجرای کامل این توافق را ندهد؛ این در حالی است که عدم اجرای توافق به معنای ادامه شرارت‌های رژیم صهیونی و افزایش بدبینی جامعه جهانی و ملت‌ها نسبت به این رژیم منحوس خواهد بود.

وی با اشاره به پشتیبانی جبهه مقاومت از حماس گفت: حماس تنها نیست و اگر رژیم صهیونیستی آتش‌بس را نقض کند، حامیانش به پشتیبانی از او ادامه خواهند داد. در این‌صورت، رژیم صهیونیستی در داخل و خارج با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد؛ هرچند که خود نتانیاهو هم به این نتیجه رسیده که در صورت نقض توافق، فشار مضاعف و خسارات بیشتری متوجه این رژیم می‌شود.

سردار پلارک ادامه داد: این توافق، شکست بزرگی برای صهیونیست‌هاست؛ لذا آن‌ها در یک جنگ روانی سعی می‌کنند که این شکست را به‌عنوان پیروزی جلوه دهند؛‌ اما ملت‌ها به خوبی می‌دانند که صهیونیست‌ها شکست خورده‌اند.

مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی و احتمال شیطنت آنها در عرصه دریا، عنوان کرد: دشمنان توانمندی ایران را در حوزه دریا به خوبی می‌دانند و از این جهت، بعید می‌دانم دست به حماقتی بزنند. آنها به دنبال حل مسائل خود با ما هستند تا با ایران درگیر نشوند.

وی گفت: پایگاه‌های آمریکا در منطقه به راحتی آسیب‌پذیر هستند؛ همچنان‌که در عملیات «بشارت فتح» دیدیم بر سر پایگاه آنها در قطر چه بلایی آمد؛ لذا پیش‌بینی می‌کنم که اتفاق خاصی رخ ندهد؛ اما نیرو‌های مسلح ما آمادگی کاملی برای مقابله با هرگونه تحرک دشمن دارند.